فحص 142 ألف طفل ضمن مبادرة السمعيات لتوفير الرعاية الصحية للأطفال بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،إن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة .

وأكدت سلام، أن مديرية الشئون الصحية تتابع عن كثب تنفيذ حملة السمعيات للأطفال حديثي الولادة والتي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة .

وأضافت أن عدد المواليد خلال الأسبوع الماضي 1101طفل وتم سحب عينة الغدة الدرقية ل 1192طفلا، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1155طفلا خلال الأسبوع الماضي حيث كانت الحالات7حالات خلال المسح السمعي الأول ،وانخفض العدد إلى حالتين خلال المسح السمعي الثاني حيث وصل إجمالي الحالات المفحوصة منذ بداية المبادرة إلى142742طفل.