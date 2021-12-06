اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 142 ألف طفل ضمن مبادرة السمعيات لتوفير الرعاية الصحية للأطفال بكفر الشيخ

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 02:59 م
فحص 142 ألف طفل ضمن مبادرة السمعيات لتوفير الرعاية الصحية للأطفال بكفر الشيخ الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،إن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة .

وأكدت سلام، أن مديرية الشئون الصحية تتابع عن كثب تنفيذ حملة السمعيات للأطفال حديثي الولادة والتي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة .

وأضافت أن عدد المواليد خلال الأسبوع الماضي 1101طفل وتم سحب عينة الغدة الدرقية ل 1192طفلا، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1155طفلا خلال الأسبوع الماضي حيث كانت الحالات7حالات خلال المسح السمعي الأول ،وانخفض العدد إلى حالتين خلال المسح السمعي الثاني حيث وصل إجمالي الحالات المفحوصة منذ بداية المبادرة إلى142742طفل.

الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

صحة كفر الشيخ

تطعيمات طبية

التهاب كبدي

فرق طبية

فيروس سي

اورام الثدي

قوافل طبية

مبادرة السمعيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لـ55721 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين

الأحد، 05 ديسمبر 2021 09:59 ص

صحة كفر الشيخ: تحويل الأطفال المصابين بأمراض سوء التغذية إلى عيادات التأمين ..صور

الخميس، 11 نوفمبر 2021 01:09 ص

صحة كفر الشيخ تتيح جرعة إضافية لراغبى السفر لمن تلقى لقاحى ساينوفارم وساينوفاك

الجمعة، 27 أغسطس 2021 11:24 ص

صحة كفر الشيخ: تطعيم 11 ألف مواطن من راغبى السفر بلقاح جونسون

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:01 م

وكيل صحة كفر الشيخ تتابع تلقى المسافرين لقاح كورونا

الجمعة، 13 أغسطس 2021 04:56 م

"صحة كفر الشيخ": لم نتلق حالات تسمم فى العيد والمستشفيات تستقبل حالات كورونا

الأربعاء، 21 يوليه 2021 04:36 م

صحة كفر الشيخ تستعد لتطعيم الأطفال وتوقع الكشف على 4 آلاف و 664 مريضا

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 03:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة