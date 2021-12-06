فتاة أقصرية تصمم ملابس بالطراز الفرعونى وتلتقط صورا بها فى المعابد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أنعشت إحتفالية مشروع الكشف عن طريق الكباش التى نظمت بالأقصر 25 نوفمبر الماضى، قلوب كافة شباب الأقصر ومصر بأكملها بعشقهم للحضارة المصرية القديمة، ومن تلك الأمثلة فتاة أقصرية تعشق التصميم والموضة وهى "فيرينا شوكت" التى بدأت فى خط تصميم جديد للملابس التى تضاهى الملابس المصرية القديمة التى أبهجت الجميع في حفل طريق الكباش.

وتقول فيرينا شوكت ابنة الأقصر والبالغة من العمر 26 سنة، وخريجة تجارة إنجليزي، أنها تعشق الموضة والفاشون منذ نعومة أظافرها، وبعدما شاهدت تصميمات عظيمة تليق بالحضارة المصرية القديمة والتاريخ الفرعونى فى إحتفالية طريق الكباش التى أبهرت العالم قررت أن تخدم بلدها بما تقوم به فى مجال وهو التصميمات والفاشون، حيث قامت بتصميم ملابس متنوعة تناسب الحفلات والسهرات للمصريين والأجانب، وقامت بالتقاط الصور التذكارية لها عبارة عن سيشن داخل معبد الأقصر الذي شهد الحفل العالمى منذ أيام.

وأضافت فيرينا شوكت إبنة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنها منذ الصغر وهى تعشق الرسم والاسكتشات وتقوم بتصميم على أوراقها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، وبعد التحاقها بكلية التجارة الإنجليزي بدأت فى تلقى كورسات لتعلم التصميم والخياطة والباترون، وتعمل حالياً فى هذا المجال وتقوم بتصميم الملابس لصديقاتها وأبناء المحافظة بطراز مختلف وعصرى لتناسب كافة الإحتفالات والمناسبات السعيدة.

وأوضحت أصغر مصممة أزياء بالأقصر، أنه تعمل منذ عامين فى ذلك المجال وبعد حفل طريق الكباش، قررت أن يكون لها بصمة خاصة فى هذا المجال، وقامت بتصميم بعض الملابس الجديدة بالطراز الفرعونى والمصرى القديم، وقامت بعمل "فوتوسيشن" لها بتلك الملابس من تصميمها فى معبد الأقصر، حيث أنه كان من أحلامها أن تقوم بتصميم ملابس مصرية قديمة وتنفذها بصورة مميزة وتلتقط بها الصور التذكارية فى معابد الأقصر، وذلك نتيجة فرحتها الكبيرة كباقى أبناء الأقصر بحفل طريق الكباش وأن الأقصر عادت لمجدها من جديد.



تصميم فستان بالزي الفرعونى وسط المعابد



تصميم لملابس بالطراز المصرى القديم لفتاة أقصرية



حفل طريق الكباش ينعش تصميمات فتاة أقصرية



فتاة أقصرية تصمم فستان بالطراز الفرعونى وسيشن بالمعابد



فتاة أقصرية تصمم ملابس بالطراز الفرعونى وتلتقط صور بها فى معابد الأقصر