غرس أول شجرة في دمياط ضمن مبادرة "صانع السعادة"

دمياط معتز الشربينى

غرس، اليوم، الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم ب دمياط ، أول شجرة بمحافظة دمياط، في إطار مبادرة "صانع السعادة" بمدرسة الكفراوي الرسمية للغات بادارة دمياط الجديدة التعليمية، وذلك بحضور يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية وعماد الزيات مدير إدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن دعمه الكامل لتلك المبادرة مع توفير أي متطلبات لدعم وإنجاح الفكرة التي تهدف الي إدخال السعادة والبهجة داخل نفوس الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس موجها مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تعزيز المبادرة وتعميمها على مستوى مدارس المحافظة.

وعبر "خلف " عن شكره وتقديره وتمنياته بالتوفيق والسداد لكل مسئول، يحاول أن يقدم أي شيء لابنائنا الطلاب ولبلدنا العزيزة مصر وكرم د. "خالد خلف"، هويدا البيومي مديرة المدرسة لجهودها المبذولة وتوفير الاستعدادات الخاصة بالمعرض السنوي للصحافة المدرسية وتخصيص مكان بحديقة المدرسة لمبادرة صانع السعادة، متمنيا أن تكون نموذج يحتذى به لتكرار تلك المبادرة على مستوى باقي المدارس بالمحافظة.