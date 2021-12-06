حياة كريمة فى أسوان.. مشروعات الصرف تعالج المشكلات ودخولها الخدمة بشكل متتالى

أسوان – صلاح المسن

مشروعات الصرف الصحى تعد من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة على أرض محافظة أسوان نظرا لأنها تعالج التحديات والمشكلات المتراكمة منذ عقود من أجل توفير حياة كريمة لأهالى المحافظة.

وتشهد محافظة أسوان عدد من مشروعات الصرف الصحى والتى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتلك المشروعات من المقرر أن تدخل الخدمة بشكل متتالى خلال الأشهر المقبلة ويجري مراجعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي وخطوط الإنحدار ضمن توجهات المبادرة الرئاسية "تطوير قرى الريف المصري" والتى تسعى إلى تحسين خدمات الصرف الصحي على مستوى القرية المصرية.

وتشهد قري ونجوع المحافظة تنفيذ مشروعات صرف صحى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين حيث يتم متابعة معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل وتذليل أى تحديات من شأنها أن تعوق سير العمل والتشديد علي الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع ، وبتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمواقع المختلفة للحفاظ عليهم وحمايتهم من احتمالية التعرض للخطر أثناء العمل.

وبدأ العمل في مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان ، وفي مركز نصر النوبة تجري أعمال الشبكات لمشروع الصرف الصحى بقريتى قسطل وتوماس وعافية حيث تم تنفيذ 8 كيلو متر من إجمالي 20 كيلو متر، كما يجري تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالعلاقى بطاقة 11 ألف م3 / يومياً وتضم ٤ مضخات وذلك ضمن مشروع متكامل لتوصيل الصرف الصحي لـ 8قري بمركز نصر النوبة وبتكلفة 273 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 82 % ، ويأتى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالعلاقي في إطار مشروعات تحيا مصر.

وفي مركز إدفو شمال محافظة أسوان يجري العمل بمشروع إنشاء محطة المعالجة للصرف الصحى بقرية الصعايدة بحرى ، بجانب توصيل خطوط وشبكات الإنحدار بنفس المشروع بطول 2560 متر من إجمالى 5500متر، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية الصعايدة قبلى.

ومن المشروعات مشروع محطة المعالجة الثلاثية بالكلح شرق بمركز ادفو شمال محافظة أسوان ,حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الخرسانية بالمحطة 85 % ، وجارى العمل في خط الطرد بطول 4 كيلو متر، فيما تم الإنتهاء من محطة الرفع بنجع الشهيد على إسماعيل بالكيال .

وكذلك محطة المعالجة بطاقة 13.5 م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحى بالرمادى بحرى بتكلفة إجمالية 488 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ عام 20 % ويضم المشروع شبكات إنحدار بإجمالى 47.1 كم ، و5 محطات رفع رئيسية وفرعية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد والسيب ليخدم المشروع قرى الرمادى بحرى وقبلى.

وفي مركز كوم امبو يجري تنفيذ أعمال تنفيذ الصرف الصحى بقرية سبعة قبلى وباقي قري مركز كوم امبو وفي قرية فارس والتي تضم 9 نجوع وتابع ، وتخدم نحو 14 ألف نسمة ، والأعمال الجارية تشمل مشروع الصرف الصحى والذى شهد تنفيذ 16 كيلو متر من أعمال الشبكات من إجمالي 44 كيلو متر مستهدفه ، فيما جارى العمل فى مشروع إنشاء محطة المعالجة.



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