اليوم السابع
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حى غرب شبرا الخيمة: هبوط أرضى بشارع سيد ياسين والدفع بالفرق الفنية لإصلاحه

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 10:30 م
حى غرب شبرا الخيمة: هبوط أرضى بشارع سيد ياسين والدفع بالفرق الفنية لإصلاحه خلال معاينة الهبوط الأرضى بالشارع
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، القيام بأعمال إصلاح هبوط أرضى بشارع سيد ياسين، فى وجود جميع الجهات المعنية من "متابعة ميدانية، والغاز والمياه والصرف الصحى والكهرباء والطرق وقوات التأمين، وذلك حفاظا على المواطنين من وقوع أية مخاطر جراء هذ الهبوط.

وأوضح "رئيس حى غرب شبرا الخيمة، فى تصريحات صحفية، أنه جرى عمل معاينة أولية للهبوط الأرضى بشارع سيد ياسين، بجانب محطة الكهرباء، والذى تبين أنه بقطر نصف متر وبعمق حوالى نصف متر، بتفريغ من الداخل حوالى ٤ أمتار، وجرى على الفور الدفع بالفرق الفنية للبدء فى أعمال الإصلاح، وعمل كردون أمنى حوله منعا لوقوع أية أزمات مرورية بالشارع.

وفى سياق أخر تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير نفق المؤسسة والذي يتم رفع كفاءته من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومنع تسريب المياه حيث تفقد المحافظ أعمال العزل للنفق موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير حيث يعد النفق من الأنفاق الحيوية التي تنقل المشاه من وإلي محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، كما تابع المحافظ أيضا أعمال تغيير خط مياه 600م  بجانب محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة حتى لا يحدث تسريب بالنفق مرة أخرى.

الهبوط الأرضى بالشارع

الهبوط الأرضى بالشارع

 

قبل البدء فى أعمال الإصلاح
قبل البدء فى أعمال الإصلاح

 

معاينة الهبوط الأرضى
معاينة الهبوط الأرضى

 


اخبار القليوبية

هبوط أرضى

حى غرب شبرا الخيمة

شارع سيد ياسين

الصرف الصحى

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إصلاح هبوط أرضى

شبرا الخيمة

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