حصاد الأنشطة الدعوية والعلمية والعملية بمديرية أوقاف الأقصر .. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن الأنشطة الدعوية والعلمية والعملية والإدارية فى المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه خلال شهر نوفمبر 2021، قامت المديرية بإصدار تقرير مجمع عن إنجازات المديرية فى الفترة من يناير وحتى نهايه أكتوبر 2021، كما سلمت المديرية 100 عمامة أزهرية للأئمة ليصل إجمالى ما تم تسليمه 775 عمامة أزهرية، كما تم تسليم 300 زى أزهرى بإجمالى 500 زي أزهرى للأئمة والدعاة، كما تم إفتتاح مسجدين جديدن وهى مساجد الحاج حسيب ابراهيم بالقرنه بمركز ومدينه القرنه فى يوم الجمعه الموافق 5/11/2021، ومسجد التقوى بقريه زرنيخ بمركز ومدينة إسنا فى يوم الجمعة الموافق 12/11/2021، كما قامت المديرية بفرش 2 مسجد جديد من سجاد الوزارة وهى مسجد الطاهر الحامدى بالكرنك بمدينة الأقصر والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بمساحه 300 متر، ومسجد الرحمن الزغبى بقريه الدير بمركز ومدينة إسنا والتابع لإدارة أوقاف إسنا بمساحة 120 مترا.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم عقد عدد 21 اجتماعا مع جميع العاملين على مستوى المديرية، كما قامت المديرية بتشكيل غرفة عمليات للمرور ومتابعة الأنشطة بالمديرية والمساجد، وتواصلت عمليات القطاع الهندسي فى المساجد وذلك كما يلي:- (مسجد الراضى بابوالجود بمدينة الاقصر بنسبة إنجاز 91% ومازال العمل فيه جاريا - مسجد السلام بقرية الروافعة بمركز ومدينة البياضية بنسبة إنجاز بلغت 81% ومازال العمل فيه جاريا - مسجد التوحيد بقرية اللاقالتة بمركز ومدينة القرنة بنسبة إنجاز بلغت 86 %ومازال العمل فيه جاريا - مسجد الإيمان بقرية أصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 43% ومازال العمل فيه جاريا - مسجد ابوغريب بكيمان المطاعنة بقرية أصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 97 % ومازال العمل فيه جاريا - مسجد أبوبكر الصديق بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية بنسبة إنجاز بلغت 97 % ومازال العمل فيه جاريا - مسجد سعد عثمان بقرية العديسات بمركز ومدينة الطود بنسبة إنجاز 70 % ومازال العمل فيه جاريا - مسجد السواكنية بالمساوية بقرية النمسا بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 97% ومازال العمل فيه جاريا - مسجد السيد البدوى بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 97 %، ومازال العمل فيه جاريا - مسجد الرحمن بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية بنسبة إنجاز بلغت 5 % ومازال العمل فيه جاريا - مسجد نجع الوحدة بقرية نجع الوحدة بمركز ومدينة الطود بنسبة إنجاز بلغت 75 % ومازال العمل فيه جاريا - مسجد أبوسلام بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 10% ومازال العمل فيه جاريا).

كما تم ترشيح عدد (2) من الأئمة بالمديرية لحضور الدورة التدريبية فى برنامج السوشيال ميديا بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتم إصدار عدد 4 بطاقات رعاية صحية لبعض العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعه، وتم منح قرض حسن لعدد 28 من العاملين بالمديريه وفق القواعد المتبعة، وتم اصدار عدد 2 إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعة، موجهاً الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل قيام مديرية أوقاف الأقصر بعملها المنشود على أكمل وجه.