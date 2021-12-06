جولة صباحية واجتماع لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بزفتى

الغربية محمد طارق

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً بمدرسة التمريض بنهطاي لمتابعة نسب إنجاز المشاريع المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتي نهطاي وتفهنا العزب، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس أحمد سالم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، ممثلي جهات (الري، التربية والتعليم، الاتصالات، الغاز، الصحة، مياه الشرب والصرف الصحي)، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة نسب تنفيذ المشاريع المختلفة التابعة للمبادرة الرئاسية بقريتي نهطاي وتفهنا العزب، وحث المحافظ على الإسراع في متابعة وإنجاز الأعمال ومتابعة الإجراءات المتخذة لتلافي ملاحظات الجولة السابقة.

وعقب الاجتماع قام المحافظ بتفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية والمقام بتكلفة 10 ملايين جنيه والتي وصلت نسب الأعمال به إلى 86%، حيث تم الانتهاء من بناء الهيكل الخرساني وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات، كما تابع المحافظ خلال جولته التفقدية أعمال بناء وتشييد المجمع الزراعي بتكلفة 5.4 مليون جنيه، حيث تم نهو الهيكل الخرساني وجاري عمل التشطيبات لتصل نسبة إنهاء الأعمال إلى 63%.

واختتمت الجولة بتفقد محطة معالجة صرف صحي نهطاي ومحطة معالجة صرف صحي تفهنا العزب، بالإضافة إلى أعمال الحفر للقيام بالتوسعات في محطة مياه شرب تفهنا العزب.

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك لضمان تنفيذ كافة المشاريع بأعلى جودة وانتهائها في الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكافة أهالينا بقرى مركز زفتى.