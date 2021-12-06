محافظ أسوان: نسابق الزمن لسرعة إنجاز مشروعات مبادرة حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أننا نسابق الزمن لسرعة الإنجاز للمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " لأنها تأتى في مقدمة أولويات واهتمامات القيادة السياسية بإعتباره أكبر مشروع تنموى تشهده الجمهورية الجديدة في تاريخها المعاصر، وهو الذى يستلزم التنسيق العرضى بين الجهات المنفذه لتوفير الجهد والوقت والإعتمادات المالية، بجانب المتابعة والدؤوبة لمعدلات التنفيذ لتحقق هذه المشروعات عوائدها الإيجابية وتكون ملموسة للمواطنين في القرى والنجوع في أقرب وقت ممكن لتحسين مستوى معيشتهم برفع جودة الخدمات والمرافق العامة المقدمة لهم.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الدورى لمتابعة مشروعات حياه كريمة مع مسئولي الجهات المختصة بحضور نائبه أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد.

وكشف محافظ أسوان أنه تم التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد والجهاز المركزى للتعمير بإنشاء عدد 2 مجمع صناعى بقريتى بلانة بمركز نصر النوبة، والرمادى قبلى بمركز إدفو لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بإقامة مشروعات حرفية وصناعية متنوعة تعمل على إقامة قاعدة إقتصادية وإستثمارية واعدة في هذه المناطق السكنية، موجهاً إلى سرعة إنهاء جلسات الإستماع والحصر للاحتياجات، مع أهمية إدراج العزب والتوابع والنجوع التي تحتاج إلى دعم الخدمات والبنية الأساسية بها للقرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة دون المبالغة فى الإحتياجات المطلوبة، وهو الذى يتوازى مع استكمال تغطية مخر السيل للقضاء على أكبر بؤرة تلوث، على الرغم من تحويل محطات كيما للصرف الصحى إلى نظام المعالجة الثلاثية بسبب الوصلات العشوائية وإلقاء المخلفات والقمامة به.

وأمر محافظ أسوان باختيار مواقع متميزة بقرى حياة كريمة لإنشاء مكتبات جديدة تساهم في نشر الوعى الثقافي والفكرى وتصبح منارة إشعاع تنويرى وفنى داخل هذه القرى على غرار إنشاء مكتبة مصر العامة في موقع متميز بوسط مدينة أسوان، مشدداً على الإسراع في إنهاء أعمال توصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحى لمستشفى إدفو العام الجديد والمخطط إنهاء هذا المشروع الحيوى نهاية الشهر الجارى، بجانب مستشفى الحميات بأسوان ليساهم ذلك في الإرتقاء بالخدمات الصحية لمواطنى المحافظة.

وقد شهد الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات 808 مشروع بتكلفة 14 مليار و 35 مليون جنيه ضمن 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وتابع بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة حيث يضم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى إنشاء 135 مشروع ، فيما جارى إنشاء 64 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية وتنفيذ أعمال الصيانة لـ 52 مشروع أخر ، بينما وصل إجمالي المشروعات بقطاع الصحة إلى 77 مشروع ، بالإضافة إلى 5 مشروعات بقطاع الطرق ، هذا بجانب المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير والتي تشمل إنشاء وإحلال ورفع كفاءة 158 مشروع بقطاع الشباب والرياضة ، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة 74 كوبرى بقطاع الري ، فضلاً عن إنشاء 13 نقطة إسعاف ، و 62 مجمع خدمى وزراعى ، وتوازى مع ذلك نجاح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في توفير العديد من الخدمات لأهالى القرى المستهدفة ضمن المبادرة سواء فيما يتعلق بالخدمات غير المالية كالتراخيص وتوفيق الأوضاع وشهادات التصنيف والمزايا والبطاقات الضريبة وريادة الأعمال،بجانب الندوات التعريفية،وأيضاً الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالى 1552 مشروع إستفاد منهم 2747 شاب.