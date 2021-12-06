اليوم السابع
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جامعة الإسكندرية: مركز طه حسين يرعى ذوي الهمم وننظم فعاليات لخدمة المجتمع

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 08:01 م
جامعة الإسكندرية: مركز طه حسين يرعى ذوي الهمم وننظم فعاليات لخدمة المجتمع ذوو الهمم
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد عبدالعظيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن قضية ذوي الهمم أصبحت تشغل العالم أجمع؛ والذي خصص يوم 3 ديسمبر للاحتفال بهم والعمل على دمجهم في المجتمع، مؤكدًا أن هذا الأمر أخذ اهتمامًا من الدولة بعد المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وأضاف عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن جامعة الإسكندرية نظمت مهرجان "حياة جديدة بروح جديدة" للتوعية بقضايا ذوي الهمم؛ موضحًا أن الجامعة سباقة في هذا الأمر، مؤكدًا أن هذا المهرجان ضم أنشطة وفعاليات عدة.
 
وتابع أن الجامعة أنشأت مركز طه حسين (كان أول رئيس للجامعة) الذي يقدم جميع الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم رعاية ثقافية وصحية واجتماعية، موضحًا أن هذا المركز يخدم ذوي الهمم من جميع الزوايا (تقديم تقنيات تكنولوجية، وإعفائهم من المصروفات الدراسية والجامعية).
 
وأكد أن الجامعة تُعد أحد الجامعات السباقة في مجال خدمة ذوي الهمم، مؤكدًا أن القائمين على مركز طه حسين تم تأهيلهم ويقدمون الخدمات على أعلى مستوى.

ذوي الهمم

الدكتور محمد عبدالعظيم

جامعة الاسكندرية

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