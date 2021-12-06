جامعة الإسكندرية: برنامج إلكترونى يقضى على بيروقراطية تقديم استمارات الباحثين

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً بمقر كلية العلوم، مع مجموعة من كبار الباحثين بالجامعة، والأعلى في تصنيف h-index، من كليات العلوم والطب البيطري ومعهد الدراسات العليا والبحوث، والآداب، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد يونس مدير مركز النشر العلمي الدولي بالجامعة.

رحب رئيس الجامعة خلال الاجتماع الباحثين، وأشاد بجهودهم المبذولة في تحسين منظومة البحث العلمي بالجامعة، التى تعد قاطرة التنمية لحل العديد من المشكلات والنهوض بالمجتمع، وأحد العناصر الهامة للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالمياً.

واستمع رئيس الجامعة ونائبه خلال الاجتماع لأفكار ومتطلبات الباحثين، مؤكداً أن هذه الجلسة تهدف إلى التواصل مع الباحثين المتميزين والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم والوقوف على كافة المشاكل والتحديات التي تواجههم لعلاجها، وأكد قنصوه على وضع كافة إمكانات وخبرات الجامعة في خدمة البحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار إستراتيجيات وخطط بحثية واضحة تتبناها جامعة الإسكندرية في الوقت الراهن حتى لايعمل الباحثين في جزر منعزلة.

وأعلن قنصوه عن حزمة من القرارت الهامة لتسهيل الإجراءات الإدارية للباحثين بجامعة الإسكندرية والقضاء على التعقيدات البيروقراطية التي تواجه الباحثين، ومن بينها انتهاء كافة الإجراءات الإدارية خلال 3 أيام عمل فقط من خلال وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، فضلا عن توريد الأجهزة البحثية محلية الصنع خلال أسبوع فقط، وأشار إلي أن الجامعة تعتزم تصميم برنامج app إلكتروني متخصص للباحثين بجامعة الإسكندرية يتضمن بصمة إلكترونية Electronic Signature ليتمكن الباحثون من ملء كافة الاستمارات الخاصة بمشروعاتهم ووضع البصمة الإلكترونية عليها دون الحاجة لمزيد من إهدار الوقت.

فيما أكد الدكتور أشرف الغندور، أن تلك الجلسة تأتي في إطار التنافسية العالمية في مجال البحث العلمي، وتقديم الدعم لعلماء جامعة الإسكندرية وباحثيها وتحفيز طاقات الباحثين لإثراء البحث العلمي و زيادة الإنتاج من النشر العلمي في الدوريات والمجلات العلمية الدولية.