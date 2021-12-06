تجديد حبس قاتل معلمة قرية تلبانة بالدقهلية 15يوما على ذمة التحقيقات

الدقهليه شريف الديب

قرر المستشار أحمد المسلمى رئيس محكمة جنح مركز المنصورة، بحضور أحمد المحروقي وكيل النيابة، تجديد حبس إسلام ٠ أ ٠ص٠ أ 21 سنة، مقيم بقرية تلبانة مركز المنصورة، طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مديرة مدرسة داخل منزلها بغرض السرقة.



وطالب على ماهر والى محامى أسرة المجنى عليها، باستمرار حبس المتهم والانضمام إلى طلبات النيابة العامة، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بإخلاء سبيل المتهم لكونة طالب ولمرض والده.



ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد طارق عبد الهادي مأمور مركز المنصورة، بعثور أهالي قرية تلبانة بدائرة مركز المنصورة، على معلمة بالمعاش ‏مذبوحة داخل منزلها بالقرية ومقيدة اليدين، حيث تبين قيام المتهم الطالب بالفرقة الأولى في كلية الهندسة التابعة لإحدى الجامعات الخاصة، وعلى صلة قرابة بالمجني عليها، بالتخلص منها بعدما فوجئ بوجودها خلال قيامة بسرقة مصوغاتها.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة العقيد محمد منير العدل، مفتش مباحث مركز شرطة المنصورة، والمقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، ومعاونية الرائد محمد صبح والنقيب محمد قاسم والنقيب محمد زين إلى مكان الواقعة.

وتبين مصرع «أمال ل. ر»، 62 عامًا، ‏مدرسة بوزارة التربية والتعليم بالمعاش، وتبين أنها مقيدة اليدين بالحبال ومصابة بذبح في الرقبة وبفحص كاميرات المراقبة بمكان الحادث تبين داخل شاب هى نفس أوصاف المتهم وبالقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وقام بتمثيل الجريمة والإرشاد عن المسروقات.

