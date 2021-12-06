"بوجالى" فنان شاب يبدع فى رسم أصغر وأكبر اللوحات "السنونو" على حبة سمسم.. صور

وعبر حسابه على مواقع التواصل نشر الشاب محمد بوجالى صورا للوحات تظهر دقته وبراعته فى الرسم متناهى الصغر، والرسم على لوحات بأبعاد وعلى مساحات كبيرة على الحوائط.

وقال "بوجالى"، إنه اتجه لمجال الإبداع فى الرسم وفى مجال الرياضة بمجال كمال الأجسام، لافتا إلى أنه يسعى لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بلوحة "قلعة السنونو" التى تقع فى شبه جزيرة القرم، وقام برسمها على حبة سمسم وأبعادها "1مليمتر عرض فى 1 مليمتر ونصف طول، باستخدام شعرة فرشاة.

اضاف انه سبق وقام برسم المسجد النبوي الشريف على ورقة بحجم صغير، و مسجد الغريب الكائن فى محافظة السويس ، ونحت مصغر على حجر يمثل شكل حرباء، كما قام برسم لوحة العشاء الأخير علي قلم رصاص .

واشار انه كما يرسم اللوحات متناهية الصغر، فهو يقوم برسم لوحات على أبعاد كبيرة وجداريات، كان من بينها جدارية القهوة على أحد شوارع مدينة العريش بارتفاع 2 متر فى عرض 14 متر، ولوحات تشكل ملامح للرياضة والوجوه ، بأبعاد مختلفة.

وتابع انه خريج كلية فنون جميلة ، وحكايته مع الرسم عندما قرر ان يرسم على قطعة شوكولاتة صغيرة ، بدلا من تناولها، ونجح فى التحدى الذى تحول إلى يوميات عمل خلالها يتفنن فى إظهار أجمل ما يراه على لوحات متناهية الصغر، ولوحات على أبعاد كبيرة، وتمكن من المشاركة فى معارض متعددة داخل وخارج مصر، ويتواصل مع جمهوره ويعرض مايرسم عبر صفحاته على مواقع التواصل.



احدى لوحاته



الفنان محمد بوجالى



جانب من اعمالة للوحات كبيرة الحجم



جدارية بالعريش



لوحة دقيقة جدا



لوحة على حبة سمسم



لوحة على قلم



لوحة مسجد الغريب



مجسم الحرباه