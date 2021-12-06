انطلاق مسابقة أوائل الطلبة بمدارس الأقصر .. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

انطلقت، اليوم الإثنين، بمدارس محافظة الأقصر مسابقات أوائل الطلبة بمدارس، التى تنظمها أمانة حزب مستقبل وطن بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

تقام المسابقة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية السبعة شمال وجنوب الأقصر، وتحت إشراف مديرى الإدارات التعليمية، وشهد الدكتور محمد العمارى مراحل تنفيذ المسابقة بمدرسة صلاح الدين الابتدائية، حيث بدأت اولى مسابقات التصفية للمرحلة الابتدائية بين عدد 8 مدارس هم صلاح الدين والشهداء والعوامية ونجع الخطباء وسيدى ابو الحجاج وطارق بين زياد ومشايخ عطية والقباحى الغربي.

وتفقد العمارى عدد من المدارس التى يتم تنفيذ المسابقة بها فى يومها الأول فى مدن محافظة الأقصر، يرافقه محمد بغدادى مدير ادارة الاقصر التعليمية ومنصور عبد اللاهى مسئول المتابعة وعدد من القيادات التعليمية والتربية، كما تابع قيادات الحزب مراحل المسابقة التى انطلقت فى مدينة اسنا برعاية العمدة فيصل راجح امين التنظيم، وفى مدينة القرنة برعاية العمدة علاء الغزالى عضو هيئة المكتب، وفى مدينة الزينية برعاية محمد رمضان امين المركز بالحب، وفى مدينة البياضية برعاية الطيرى حسن امين مساعد الحزب، وفى مدينة الطود برعاية ايمن الضوى أمين امانة العمال بالحب، وفى مدن ارمنت والأقصر، بمتابعة واشراف الدكتور ابو الحسن عبد الموجود امين التدريب والتثقيف بأمانة الحزب بالأقصر، والدكتور عبد اللطيف عمران امين امانة التعليم، وامناء الامانات بالحزب وقيادات التربية والتعليم بالأقصر .

وأكد العمارى، أهمية تلك المسابقات فى تنمية روح المنافسة العلمية وحث الطلاب على تحصيل العلم والاطلاع والمعرفة وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لافتا إلى أن المسابقة تتضمن اسئلة تعليمية وثقافية متنوعة ومعلومات عامة واسئلة عن المشروعات القومية مشيرا إلى انه سيتم توزيع هدايا وجوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى.