النطق بالحكم في قضية "سفاح الفيوم" قاتل زوجته وأبنائه الـ6 اليوم

الفيوم رباب الجالي

تعقد اليوم محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين وفوميل لبيب، اليوم جلسة النطق بالحكم علي المتهم الشهير بـ"سفاح الفيوم" الذي قتل زوجته وأبناءه الـ6 بعدما أحالت المحكمة أوراق القضية في الجلسة الماضية إلى المفتي للاستماع لرأيه والنطق بالحكم في جلسة اليوم.

وكانت نظرت المحكمة أولي جلسات محاكمة المتهم وسأل رئيس المحكمة المتهم عن محاميه فرد المتهم: "انا مش عايز محامي ومتأجلش" وقرر المستشار ياسر محرم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا انتداب محامي للدفاع عن المتهم وتأجيل الجلسة ".

تعود القضية إلي قيام المتهم عماد أحمد رمضان 34 سنة صاحب مخبز ومقيم بقرية معجون بمركز اطسا بقتل زوجته مها عبد الباسط عبد الفتاح وأبناءه أحمد ومحمد وآلاء وبلال ويوسف ومعتصم وذلك لتراكم الديون عليه وتفكيره في الانتحار فقرر التخلص منهم أولا حتي لا يعانون في الدنيا بعد انتحاره ووضع خطة للتخلص منهم فوضع دواء مخدر في عصير واعد سلاح أبيض عبارة عن سكين وقام بمراقبتهم حتي شربوا العصير وخلدوا الي النوم ثم قام بنحرهم بالسكين وبدأ بزوجته التي قاومته فسدد لها عدة طعنات حتي لفظت أنفاسها الأخيرة ثم أولاده واحدا تلو الآخر حتي أزهق أرواحهم.

ثم قام المتهم بإضرام النيران في عقار مملوك له وهو محل تجاري وذهب اليه قاصدا إزهاق روحه ولكن تم القبض عليه بهذا العقار، وقررت نيابة الفيوم إحالة الواقعة الي محكمة الجنايات.