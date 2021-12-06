"الإسكندرية الأزهرية" تستقبل زيارة الجودة لتجديد الاعتماد

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الشيخ أحمد هاشم رئيس المركزية لمنطقة الإسكندرية ، فى معهدي فتيات سيدي بشر، فتيات الشعراوي النموذجي الأزهرى زيارة الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد؛ لتجديد الاعتماد للمعهدين، ورافق رئيس الإدارة المركزية علاء الحلفاوي، و سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، و أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي، و أمين عزام مدير التدريب.

وتفقد الوفد المعهدين وجميع ملحقاتهما، من معامل العلوم، والحاسب الآلي، والمكتبات، والتأكد من تحقيق معايير الجودة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لذلك، وتذليل كافة العقبات إن وجدت، وتضافر كافة الجهود؛ لحصول المعهدين على تجديد الاعتماد، ويستكمل فريق الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد الزيارة للمعهدين.

يذكر أن ترأس الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، قافلة متابعة المعاهد الأزهرية لتقييمها ،وتابعت القافلة كافة ما يخص العملية التعليمية، والفصول الدراسية، وملحقات المعهدين، والعمل على تعزيز الإيجابيات، ووضع حلول للمشكلات، والوقوف على آخر استعدادات معهد برج العرب النموذجي الابتدائي لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والاعتماد، وحث جميع العاملين على بذل كافة الجهود؛ لتحقيق معايير الجودة، والمحافظة على ما تم تحقيقه، حتى يحصل المعهد على تجديد الاعتماد.