ابنتا بورسعيد يحكيان تفاصيل لقائهما بالسيسى.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأثنين، من تفاصيل كواليس احتفالية "قادرون باختلاف"، والتي مثل عن بورسعيد شقيقتان بالمحافظة، وهما مريم وجودي محسن.

ومن جانبها قالت جودي محسن، صاحبة الـ 8 سنوات، التي قدمت أغنية "شكرا متكفيش"، إن إحساسها كان كبير جداً بكلمات الأغنية، موضحه أنها شعرت بالفخر خلال مشاركتها باحتفالية "قادرون باختلاف" التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضافت "جودي"، أنها لها موهبة كبيرة في الغناء والعزف وكذلك إلقاء الحواديت، حيث تقوم بالقائها على مواقع التواصل الاجتماعي ويعجب بها الكثيرين من أصدقائها والمتابعين.

وأشارت مريم محسن، صاحبة الـ 17 عاما، والتي شاركت للمرة الثانية في احتفالية "قادرون باختلاف" إلى أنها قامت بتقديم جزء من حفل الأمس أمام الرئيس السيسي وكانت سعيدة جدا بذلك.

وأوضحت مريم، أنها طالبت الرئيس بكتابة كل المستندات الرسمية بما فيها الرقم القومى بطريقة برايل حتى يتسنى لكل المكفوفين معرفة المستندات ودمجهم بالمجتمع بشكل أكبر.

يذكر أنه قد قالت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية "عند التخطيط لاحتفالية ومبادرة "قادرون باختلاف" كانت ارغب في الحصول على رعاية الرئيس للحدث.. وكان رد الرئيس الرعاية والحضور، وحققنا في عهد الرئيس السيسي العديد من المكتسبات اطلاق اللائحة التنفيذية والمساواة في المكافآت الرياضية وغيرها"، موضحة أن النسخة الثانية من "قادرون باختلاف" كانت لتغيير نظرة المجتمع ومواجهة التنمر وزيادة وعى المجتمع.

وتابعت المهندسة أمل مبدى: "وجود الرئيس السيسي وسطنا نقلنا من مكان إلى مكان تانى.. والنهاردة تأثرت واحنا في المعرض وحضرتك موفر وقتك وصبرك للحديث مع أصحاب الهمم.. إحنا في مكان وحضرتك نقلتنا في مكان تانى.. ومن حقنا نفخر ونأمل ونحلم بأن يكون شعار مميزا لمصر.. إحنا القادرون باختلاف".