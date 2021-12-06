إقبال المواطنين على مراكز تلقى لقاحات كورونا بعد قرار منع الدخول للمصالح بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت المستشفيات ومراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا فى مختلف مدن وقرى محافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكثيف من الأهالى والمواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية، وذلك لتلقى اللقاحات بعد مرور أيام على قرارات مجلس الوزراء بعدم دخول المواطنين أو العاملين للمصالح الحكومية بدءاً من شهر سبتمبر الجارى إلا بكارت تلقى اللقاح.

وتوافد المواطنين باعداد كبير على مدار الأيام الماضية، فى المستشفيات ومراكز تلقى لقاح كورونا من المواطنين للحصول على اللقاح بعد تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعدم دخول المصالح الحكومية بعد أول ديسمبر إلا لمتلقى لقاح كورونا.

وفى هذا الصدد أكدت محافظة الأقصر، أنه بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء، تم منع دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري إلى عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR ، وتم تطبيق القرار بداية من 1 ديسمبر المقبل على المواطنين المترددين علي المنشآت الخدمية بمقار الدواوين العموم ومديريات الخدمات.

وأهابت محافظة الأقصر بالعاملين في الجهاز الإداري ممن لديهم موانع تلقي لقاح كورونا، بسرعة تجهيز ما يفيد ذلك، ليتم مراجعته واتخاذ اللازم، وذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين، وجدير بالذكر أن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قد وجه تعليماته إلى جميع المسئولين التنفيذيين المعنيين من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة، بمتابعة تفعيل قرار الحكومة فيما يخص العاملين بالجهاز الإداري، بداية من اليوم الاثنين، بحيث لن يسمح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بأماكن مختلفة لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.



اقبال الأهالى على المراكز لتلقى اللقاحات



إقبال كبير من المواطنين على مراكز تلقى لقاحات كورونا بعد قرار منع الدخول



إقبال كبير من المواطنين على مراكز تلقى لقاحات كورونا



تلقى الأهالى للقاح فى الأقصر