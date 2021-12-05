5 مكونات غذائية يجب إضافتها في ريجيم الشتاء ..تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

وصل فصل الشتاء، بمجرد انخفاض درجات الحرارة، نشعر تلقائيًا بالرغبة في تناول المزيد من الطعام والمشروبات الساخنة، ولكن يجب علينا مقاومة الرغبة الشديدة وتناول نظام غذائي متوازن حتى خلال فصل الشتاء، من المهم جدًا موازنة جميع العناصر الغذائية لمنع الأمراض والالتهابات وتزويد أجسامنا بالتغذية اللازمة للشعور بالدفء، إليك كيفية تضمين المكونات الغذائية الخمسة في نظامك الغذائي الشتوي المتوازن، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

1. الكربوهيدرات

الكربوهيدرات هي العنصر الأول والأهم في أي نظام غذائي متوازن، الحبوب الكاملة هي بعض الكربوهيدرات الصحية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي.

2. البروتين

هناك عدد من مصادر البروتين الجيدة للشتاء، بعض الخضروات الموسمية الشتوية مثل البازلاء والفاصوليا والسبانخ غنية بالبروتين، تعتبر الأسماك واللحوم والبيض مصادر رائعة للبروتين عالي الجودة ويمكن دمجها في نظام غذائي متوازن لموسم الشتاء.

3. الدهون

خلال فصل الشتاء، تظهر الدهون الصحية مثل الزبدة البيضاء على أطباقنا كجزء من نظام غذائي متوازن، سبب استهلاك الدهون هو أنها تبقينا دافئين ومتغذيين خلال الطقس القاسي، تأتي المكسرات والفواكه الجافة أيضًا ضمن أساسيات الشتاء لنظام غذائي متوازن.

4. الفيتامينات والمعادن

الفيتامينات والمعادن هي التي تساعد في الوقاية من الأمراض والالتهابات، نرى وفرة من الفواكه الموسمية مثل البرتقال والجوافة، يجب تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن لتخزين صحة جيدة، فإن أفضل طريقة لتناول الطعام بشكل جيد خلال فصل الشتاء هي الاحتفاظ بمجموعة متنوعة واختيار جميع الفواكه والخضروات الملونة الموجودة.

5. الماء والألياف

الماء والترطيب هما المفتاح خلال فصل الشتاء، يميل بعض الناس إلى تخطي شرب الماء لأن الشعور بالعطش يقل ومع ذلك ، هناك طرق أخرى للبقاء رطبًا على سبيل المثال تناول الشوربة ، كما أن الألياف جزء لا يتجزأ من نظام غذائي متوازن لأنها تساعد في الحفاظ على عمليات الهضم سلسة، يمكن أن تساعد الفواكه والخضروات والفواكه الجافة في زيادة محتوى الألياف في الشتاء.

النظام الغذائى فى الشتاء