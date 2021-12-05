5 طرق للتغلب على إدمان المخدرات

كتبت نهير عبد النبى

إدمان المخدرات من أبرز المشاكل التى لها تاثير على الصحة والمجتمع عمومًا، وحسب ما ذكره موقع thedoctorweighsin قالت الجمعية الأمريكية لطب الإدمان إن الإدمان مرض أساسي مزمن يتعلق بمكافأة الدماغ والتحفيز والذاكرة والدوائر ذات الصلة ويصفونها بأنها "عدم القدرة على الامتناع باستمرار، وضعف في التحكم السلوكي، الرغبة الشديدة، ضعف الاعتراف بالمشاكل الهامة مع سلوكيات الفرد والعلاقات الشخصية، والاستجابة العاطفية غير الفعالة.

غالبًا ما ينشأ الإدمان من الحاجة إلى الهروب من ضغوط أو ظروف معينة، ويمكن أن يكون أيضًا بسبب الحاجة إلى الشعور بنشوة معينة أو اندفاع يصعب العثور عليه في أي شيء آخر.

وهنا يقدم "اليوم السابع" بعض الطرق لمكافحة الإدمان

1: أثبت الأبحاث أن التمرين المنتظم بأي شكل من الأشكال يعزز الثقة والعزم على التعافى من الإدمان، كما أنه يساعد على التركيز، والتخلص من التوتر، والحصول على نوم أفضل، ومساعدتك على الشعور بتحسن كبير عن نفسك.

2:التأمل طريقة ساعدت الكثير من الناس، مثل المدمنين، على إدارة فراغهم، وإن تخصيص بعض الوقت الهادئ لنفسك مع بعض الموسيقى الهادئة أو حتى دليل لإعطائك القليل من التوجيه أثناء التأمل يتيح لك الفرصة للتأمل والعمل بصبر من خلال المشاعر والعواطف.

سيساعدك هذا بدوره على تعلم كيفية التفاعل بشكل أفضل مع المحفزات السلبية عند حدوثها، ويمكنك تعلم السيطرة على مشاعرك بدلاً من السماح لها بالسيطرة عليك.

3:اصطحاب حيوان أليف فرصة للاعتناء بشيء آخر غير نفسك، وغالبًا ما يميل الناس إلى الاعتناء بأنفسهم بشكل أفضل عندما يعلمون أنهم مسئولون عن الكائنات الحية الأخرى التي تعتمد عليهم.

4: من المعروف أن العلاج بالفن والموسيقى يعزز الثقة بالنفس ويخفض مستويات القلق، لذلك عليك باتباع طرق العلاج بالفن سواء بالموسيقى أو الرسم والعزف.

5: ويؤثر الإدمان بشكل كبير على صحتك واحتياجاتك الغذائية ونومك، فضلاً عن نقص التغذية السليمة والراحة، وانخفاض في وظائف الأعضاء ما يعني أن جسمك غير قادر على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية كما ينبغي، ويؤدي هذا أيضًا إلى التهيج وتقلب المزاج وزيادة الحساسية ما يؤدي بدوره إلى زيادة الرغبة في الاستخدام.