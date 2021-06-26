اليوم العالمى لمكافحة الإدمان.. كيف يمكن التغلب على إدمان المخدرات؟

يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الإدمان في 26 من يونيو من كل عام، وهناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك دمجها بشكل مريح لمساعدتك في الوصول إلى التعافى من الإدمان، وفقا لما نشر من موقع thedoctorweighsin.

1. ابحث عن مكان العلاج

2. ممارسة الرياضة

ثبت أن التمرين المنتظم بأي شكل من الأشكال يعزز الثقة والعزم على تعافي المدمنين، إنها طريقة صحية للبقاء مشغولًا ، وتقوى ، وبناء تركيزك ، والتخلص من التوتر ، والحصول على نوم أفضل ، ومساعدتك على الشعور بتحسن كبير.

3. عالج الأسباب المؤدية للإدمان

التغلب على الإدمان هو أكثر من مجرد التوقف عن تناول المخدرات والكحول، يتعلق الأمر بمعالجة ومحاولة معالجة العوامل المختلفة التي تؤدي إلى الاعتماد على المخدرات، القلق والتوتر والغضب والحزن كلها مشاعر سلبية يمكن أن تشجع المدمن على البقاء عالقًا في نفس الحلقة، من أجل الخروج من الحلقة المفرغة، عليك أن تجد طرقًا فعالة لإدارة مراحل الصعود والهبوط في الحياة، لا توجد طريقة لتجنب المشاعر والعواطف الشديدة ومع ذلك ، هناك طرق للرد عليها بطريقة صحية.

4. تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية

يؤثر الإدمان بشكل كبير على صحتك ويؤثر على كل شيء من الكبد إلى احتياجاتك الغذائية ونومك، تؤدي التأثيرات السامة للعقاقير والكحول ، فضلاً عن نقص التغذية السليمة والراحة ، إلى انخفاض في وظائف الأعضاء مما يعني أن جسمك غير قادر على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية كما ينبغي، يؤدي هذا أيضًا إلى التهيج وتقلب المزاج وزيادة الحساسية.

يوصي بعض المتخصصين في علاج الإدمان بتناول فيتامينات ومكملات معينة خلال المراحل الأولى من التعافي كالآتى :

احصل على أوميجا 3

يجب أن تكون أطعمة أوميجا 3 جزء أساسي من نظام غذائي متوازن، تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية أيضًا في علاج القلق والاكتئاب واستقرار الحالة المزاجية وتخفيف الالتهاب وتحسين التواصل العصبي.



مكافحة الإدمان

مركب فيتامين ب

متلازمة الانسحاب الحادة هي شيء يعاني منه الكثير من الناس بعد التخلص من السموم مباشرة، تشمل الأعراض الاكتئاب والأرق والرغبة الشديدة ومشاكل في الذاكرة وسلوك الوسواس القهري والأفكار المتشائمة، ويعد فيتامين ب 12 أحد المركبات شائعة الاستخدام لتجاوز هذه المرحلة.

احصل على كفايتك المعادن

لا يتمتع الأشخاص الذين يتعافون من الإدمان عمومًا بعادات غذائية جيدة جدًا، تؤدي عادات الأكل السيئة إلى ضعف وظائف الأعضاء ونقص المعادن، تساعد مركبات الكالسيوم والمغنيسيوم على تعزيز استقرار الحالة المزاجية وتحسين وظيفة الأعصاب.



مكافحة الإدمان