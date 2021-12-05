5 سوائل طبيعية هتحسن نفسيتك وتقلل التوتر

نهير عبد النبى

التوتر والقلق حالات نمر بها فى كثير من الأحيان وخصوصًا مع الضغط اليومى سواء فى العمل أو الدراسة أو حتى العلاقات، وهنا يقدم اليوم السابع بعض أنواع السوائل الطبيعية التى تساعد على تحسين الحالة النفسية والتخلص من القلق والتوتر وفقًا لما ذكره موقع marinmagazineوهى:

البابونج

واحد من أشهر الأعشاب الطبيعية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتحد من الشعور بالتوتر والقلق، نظرًا لما يحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية مهمة للصحة العقلية.

عصير الفواكه

شرب عصير الفاكهة والخضروات الطازجة، مثل عصير البرتقال أو عصير الجزر، يعد أمرًا رائعًا للأشخاص الذين يشعرون أنهم يتعرضون لضغط شديد، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن فيتامين ب الموجود في الحمضيات والأفوكادو والموز هو دفاع رائع ضد الإجهاد سواء كان ذلك مع العنب البري ، أو التوت ، أو الفراولة.

الشاى الأخضر

يحتوى الشاى الأخضر على مادة الثيانين التى تساعد على تهدئة الاعصاب وتحسين المزاج والحد من الشعور بالقلق والتوتر المستمر.

الينسون

من السوائل الطبيعية المعتادة والتى لها دور كبير فى تعزيز صحة الجسم وتهدئة الاعصاب والاسترخاء.

مشروب الشوفان

يحتوي الشوفان الأخضر على المغنيسيوم والحديد والكالسيوم والفوسفور، وهو من بين أهم المكونات في مشروب قش الشوفان منذ العصور الوسطى، كان الناس يعتمدون على مرطبات الشوفان الأخضر لزيادة موجات الدماغ بسرعة في المقابل ، يتحسن تدفق الدم، ويزيد الهدوء، وكذلك الوظيفة الإدراكية.