وكيل "تعليم دمياط" يتابع الاستعدادات النهائية لامتحان الصف الرابع الابتدائي

دمياط معتز الشربينى

عقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، بحضور عبد الرازق الزينى وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام.

وذلك لاستعراض ‏الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بنظامها الجديد، والمقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل الموافق ‏‏5 ديسمبر الجاري.‏

وأكد "وكيل الوزارة" أن الامتحان علي مستوى الإدارات التعليمية وسيتم في موعد موحد على مستوى المحافظة، مضيفا أنه تم تسليم أسئلة الامتحان اليوم، بحضور الموجهين العموم ومديري الإدارات التعليمية، تحت إشراف مدير عام ‏التعليم العام.

وأشار "خالد خلف" إلى أنه لن يقبل بأية تجاوزات أثناء الامتحان الذي يتم تطبيقه لأول مرة، ويهدف قياس مستوى الطالب في التحصيل، والوصول إلى تعلم أفضل وليس لحصد الدرجات، مشيرا إلى أن نظام التعليم الجديد لا يوجد به نماذج امتحانات استرشادية، بل يهدف لتعليم الطلاب ولا يهدف للتعود.

ووجه "وكيل الوزارة" الشكر لكل القائمين على أعمال الامتحانات متمنيا كل التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.