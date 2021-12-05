نوة قاسم تكشر عن أنيابها فى الإسكندرية.. ارتفاع حركة الأمواج وتوقعات بسقوط الأمطار

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

كما تقرر تأجيل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤهما غدًا وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الاثنين 6 ديسمبر وفق الجدول المعلن. على أن يتم امتحان اللغة العربية والتربية الدينية الأحد القادم 12 ديسمبر 2021.

جاء ذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب. وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

ومن جانبه، أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم السبت رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع اليوم السبت نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة حيث تصل سرعة الرياح من (25-30 كم / ساعة) والبحر يكون معتدل إلي مضطرب وإرتفاع الموج من 1.5 - 2.5 متر مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساء اليوم.

غداً الأحد نشاط للرياح مثيرة للأتربة حيث تصل سرعتها (45 - 55 متر/ ساعة) وتؤدي إلي إضطراب الملاحة البحرية والبحر يكون مضطرب جداً وإرتفاع الموج 2.5 - 3.5 متر ويصاحب ذلك أمطار متوسطة الشدة علي فترات متقطعة.

وتم رفع درجات الاستعداد و انتشار السيارات و البدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار ،مع استمرار اعمال التطهير للشنايش و المطابق و تفريغ بيارات محطات الرفع، متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة .

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا

وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.



