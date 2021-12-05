مكتبة الإسكندرية تشارك فى ورشة عمل "المكتبات الخضراء"

الإسكندرية جاكلين منير

شاركت مكتبة الإسكندرية فى ورشة عمل "المكتبات الخضراء" التى نظمها معهد جوته الألمانى بالقاهرة، وشارك فيها مجموعة من الخبراء من مكتبة الإسكندرية وكلية الآداب بجامعة القاهرة ومكتبة مصر العامة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى جمعية الرعاية المتكاملة المركزية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومعهد جوتة الألمانى (فرع الإسكندرية) ومدرسة نرمين إسماعيل ومكتبة خالد بن الوليد.

وقد تم تسليط الضوء على مفهوم المكتبات الخضراء وكيفية تطبيقه، من أجل تقليل الممارسات السلبية التى ترفع نسب التلوث وتضر بالطبيعة، وأهمية نشر الوعى فى المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة واستدامتها.

وقد شارك الخبراء من الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات بجلسة عن أبرز الأنشطة والتطبيقات فى هذا المجال، وقدموا أمثلة لبعض الممارسات الناجحة فى ألمانيا، كما شاركت مكتبة الإسكندرية بتجربتها فى هذا الأمر.

تناولت الورشة أمثلة لأنشطة المكتبة الخضراء مثل التحول الرقمى الذى يوفر من استخدام الورق وكذلك جمع الورق والبلاستيك لإعادة تدويره، وأيضًا استخدام الطاقة الشمسية والأجهزة التى تغلق ذاتيا فور الانتهاء من استخدامها والاعتماد على الإضاءة الطبيعية لتوفير الكهرباء.

وتتسق تلك الورشة مع الهدف الخامس من أجندة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وهو (الاستدامة البيئية: نظام بيئى متكامل ومستدام)، حيث يسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معًا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فى مستقبل أكثر أمنًا.

وبناءً على توصيات ورشة العمل للتحول إلى مكتبات خضراء تم الاتفاق بين كافة المؤسسات المشاركة بتفعيلها لتصبح مبادرة فعلية يتم من خلالها التطبيق العملى بها، بالإضافة إلى أنشطة مختلفة وحملات للتوعية المجتمعية.