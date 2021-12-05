مكتبة الإسكندرية تصدر العدد الخامس من مجلة "ذاكرة العرب"

الإسكندرية جاكلين منير

صدر عن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالتعاون مع مشروع ذاكرة العرب؛ العدد الخامس من مجلة «ذاكرة العرب».

تتنوع موضوعات البحوث فى هذا العدد لتشمل دراسات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية، لباحثين متخصصين من المصريين والعرب والأجانب،عن مخطوطات الفروسية المملوكية فى ضوء المخطوطات العربية، ومصادر تاريخ الفروسية فى العصر المملوكي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تكتيكات الحصار فى عصر دولة المماليك البحرية.

كما يضم العدد الخامس من مجلة ذاكرة العرب ورقة بحثية عن التأثيرات الوافدة على أدوات ومعدات الحرب خلال العصر المملوكي، وكذلك الملابس الحربية الواقية من المواد الحارقة فى العسكرية المملوكية، كما تلقى الضوء على تقنيات صناعة الملابس العسكرية المملوكية.

ويتناول العدد موضوعات أخرى مثل الحيل النارية فى العسكرية المملوكية، والرمح بين النظرية والتطبيق فى تعاليم الفروسية.