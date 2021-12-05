مستشفى بنى سويف التخصصي تجرى أول حالة قسطرة علاجية لإصلاح عيب بالقلب لطفلة

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، بأنه فى إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، واستكمالا لخطة تطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، تم إجراء أول حالة قسطرة علاجية لإصلاح عيب خلقى بالقلب لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من قرية اهوا بمحافظة بني سويف، مشيرا إلى أن الحالة تم تحويلها من الغرفة المركزية للمبادرة الرئاسية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وحسب بيان للمستشفى تمت مناظرة الحالة بواسطة الدكتورة أمل السيسى استشارى قسطرة قلب الأطفال، والفريق الطبى المعاون وتم استكمال فحوصات المريضة لتحديد خطة العلاج اللازمة طبقا للمعايير الطبية العالمية المتبعة لمثل هذه الحالات.

وقالت الدكتورة أمل السيسى، إنه بمناظرة حالة الطفلة تبلغ وجد انها تعانى من عيب خلقى بالقلب منذ الولادة لثقب بين الأذين الأيمن والإيسر بمقاس يتعدى 8 مم وتم اجراء التدخل بجهاز القسطرة بمستشفى بنى سويف التخصصي وباستخدام جهاز كريير يفورم 25 حيث تم اصلاح الثقب عن طريق الدخول من الشريان الفخذي الأيمن للطفلة حتى الوصول مكان الثقب واصلاحه و تعد تلك التقنية هى الأحدث عالميا فى علاج مثل هذه الحالات حيث انها جنبت الطفلة اجراء عملية القلب المفتوح مع الوصول لنفس النتيجة وبعد انتهاء العملية تم تحويل الحالة لاستكمال العلاج والملاحظة برعاية الأطفال بالمستشفى تحت إشراف الدكتور عبدالعظيم استشارى الأطفال بالمستشفى حيث انه من المتوقع خروجها من المستشفى بعد استقرار الحالة في غضون ٢٤ ساعة من الاجراء.

ووجهت الشكر لإدارة المستشفى للمساهمة فى تحقيق الانجاز وباقى الفريق الطبى المعاون والمكون من الدكتور رانيا الشريف استشارى التخدير دكتور محمد جمال عبدالعظيم طبيب رعايه قلب الأطفال بالمستشفى و هبه جنيدى مشرفه عمليات القسطرة وفنيين القسطرة والتخدير والتمريض المعاونين.

وفى نفس الإطار وجه مدير عام المستشفى الشكر لفريق العمل القائم على تحقيق هذا الإنجاز لأول مرة بالمستشفى ، كما وجه الشكر للدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة للدعم المستمر للمستشفى والدكتور حازم مرسى مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وذلك لجهده المبذول فى توفير المستلزمات التى ساعدت فى تحقيق هذا الإنجاز.