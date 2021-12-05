محافظ كفر الشيخ يشيد بفريق طلاب مدرسة منية المرشد الثانوية

كفر الشيخ- محمد سليمان

محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة الثالثة لفريق مدرسة منية المرشد الثانوية ضمن 32 فريق على مستوى الجمهورية ببرنامج العباقرة متمنيا لهم الفوز .

أشاد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بفريق مدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة لمشاركتهم للمرة الثالثة في برنامج العباقرة على قناة القاهرة والناس، متمنياً لهم الفوز والتحلي بروح الفريق، مؤكداً أن مثل هؤلاء الطلاب والطالبات يستحقون التقدير والتكريم، مشيراً إلى أن تعليم كفر الشيخ بطلابه وقياداته حريصون على الحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في كافة المجالات والأنشطة.

وعلى جانب أخر التقى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بأعضاء الفريق ، بحضور مدير إدارة المدرسة، علاء الدين محمد درويش، ومشرف الفريق، هشام سعد الدياسطي، مقدكماً الدعم لهم وحثهم على التحلي بروح الفريق والتأكيد على التركيز والثبات الانفعالي، ووعدهم بتكريمهم الفريق إذا تم صعودهم إلى دور ال16.

يذكر أن فرق مدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة شاركوا في البرنامج بالموسم التاسع والعاشر، وتمكنوا من الفوز في التصفيات ليكونوا ضمن 32 فريق على مستوى الجمهورية، ليشاركوا في الموسم ال12، الموسم الحالي.

والطلاب المشاركون محمد عصام بركات، وأحمد شريف حسونه، وسيف الدين محمد غزي،ويوسف محمد أبوزلاط، ومرام محمود أبوراجح، ونور محمد أبورحمة، وفاء محمد نصير، وأيه عبد القادر غازي.



اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ



وكيل تعليم كفر الشيخ واعضاء فريق منية المرشد



وكيل تعليم كفر الشيخ ومدير مدرسة منية المرشد ومشرف الفريق