اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 ديسمبر 2021 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان حملات تلقي طلاب المدارس لقاح كورونا

الأحد، 05 ديسمبر 2021 02:00 م
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان حملات تلقي طلاب المدارس لقاح كورونا محافظ كفر الشيخ يتفقد تلقي الطلاب لقاح كورونا
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، حملات تلقي طلاب التعليم الفني والتعليم الثانوي العام لقاح كورونا بالمدارس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى ندوات توعية للطلاب والطالبات عن أهمية  تلقي لقاح كورونا.

وأدار محافظ كفر الشيخ حواراً مع الطالبات حول  المعلومات التي لديهم عن لقاح كورونا، وأهميته، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات وللأطقم الطبية المتواجدة بالمدارس.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه أعمال الحملات الطبية بالمدارس لتسجيل أسماء الطلاب وتلقيهم لقاح كورونا بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، والمدرسة الثانوية التجارية للبنات التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، موجها الشكر لإدارة المدرستين على النظافة والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

   اعمال تلقي لقالح كورونا

اعمال تلقي لقالح كورونا

 

المحافظ يناقش الطالبات
المحافظ يناقش الطالبات

 

 

جانب من تسجيل الطالبات لتلقي لقاح كورونا
جانب من تسجيل الطالبات لتلقي لقاح كورونا

 

 

جانب من جولة المحافظ بالمدارس
جانب من جولة المحافظ بالمدارس

 

 

محافظ كفر الشيخ والنائب عملية التسجيل
محافظ كفر الشيخ والنائب عملية التسجيل

 

 

محافظ كفر الشيخ يتابع تطعيم الطلاب لقالح كورونا المستجد
محافظ كفر الشيخ يتابع تطعيم الطلاب لقالح كورونا المستجد

 

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد تلقي الطلاب لقاح كورونا
محافظ كفر الشيخ يتفقد تلقي الطلاب لقاح كورونا

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

قوافل طبية

متلقي لقاح كورونا

أطقم طبية

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة