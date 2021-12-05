محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان حملات تلقي طلاب المدارس لقاح كورونا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، حملات تلقي طلاب التعليم الفني والتعليم الثانوي العام لقاح كورونا بالمدارس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى ندوات توعية للطلاب والطالبات عن أهمية تلقي لقاح كورونا.

وأدار محافظ كفر الشيخ حواراً مع الطالبات حول المعلومات التي لديهم عن لقاح كورونا، وأهميته، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات وللأطقم الطبية المتواجدة بالمدارس.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه أعمال الحملات الطبية بالمدارس لتسجيل أسماء الطلاب وتلقيهم لقاح كورونا بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، والمدرسة الثانوية التجارية للبنات التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، موجها الشكر لإدارة المدرستين على النظافة والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

اعمال تلقي لقالح كورونا



المحافظ يناقش الطالبات



جانب من تسجيل الطالبات لتلقي لقاح كورونا



جانب من جولة المحافظ بالمدارس



محافظ كفر الشيخ والنائب عملية التسجيل



محافظ كفر الشيخ يتابع تطعيم الطلاب لقالح كورونا المستجد