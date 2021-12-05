محافظ المنيا: إنهاء مشروعات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" بقرية السلام ببنى مزار

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال المشروعات المدرجة بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى صامت بمركز بنى مزار، ضمن المرحلة الأولى لـ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والتى استهدفت ( 25 ) قرية موزعين على الـ 9 وحدات محلية بالمحافظة، وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات نحو 264 ألف نسمة، بإجمالى تكلفة 590.4 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولة أجراها المحافظ اليوم الأحد، يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات المنفذة بالقرية، ضمن المرحلة الأولى لـ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه المحافظ خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا فى القرى والنجوع لوصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة" حياة كريمة "لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

افتتح المحافظ، خلال جولته بالقرية، مدرسة التعليم الأساسى بقرية السلام والمقامة على مساحة 4200 متر مربع وبتكلفة 6 مليون و800 ألف جنيه، وتضم 22 فصل منهم 4 لرياض الأطفال، كما تفقد المحافظ الأعمال المنفذة بالوحدة البيطرية بالقرية ، تمهيدا لدخولها الخدمة ، حيث تم إنشاؤها على مساحة 500 متر مربع بتكلفة 3 مليون جنيه تقريبا.

جاء ذلك بحضور، إسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار ، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ، محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندس أحمد النوبى مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا ، المهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق ، المهندسة نجوى محمود ،رئيس قطاع توزيع كهرباء المنيا شمال ، ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة ودكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

تابع المحافظ الأعمال المنفذة فى قطاع الرصف والتى تضمنت 3 طرق وهى طريق قرية السلام البحرى من الصحراوى وحتى مدخل القرية، وطريق قرية السلام القبلى من الطريق الصحراوى وحتى المقابر، وطريق قرية السلام – العصيات وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف، بمسافة 5 كم متر و بتكلفة 9 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة، انتهاء أعمال رفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية ، حيث شملت الأعمال تغيير 4 محولات كهرباء، وتركيب 265 من أعمدة الانارة، وإجراء أعمال الصيانة لـ 800 عمود كهرباء، وتركيب 250 كشاف كهرباء، وذلك بإجمالى تكلفة 8 مليون و700 ألف جنيه.

وشملت جولة المحافظ ، متابعة أعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه، وتركيب وصلات مياه منزلية بإجمالى 155 وصلة، بالإضافة لإحلال وتجديد غرف المحابس بإجمالى تكلفة مليون و275 ألف جنيه، كما تابع المحافظ، تنفيذ أعمال ترميم 40 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بالقرية ضمن برنامج (ستره) والذى تنفذه مؤسسة مصر الخير.

والتقى محافظ المنيا خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث هنأهم بافتتاح المشروعات وطالبهم بالحفاظ عليها، كما استمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى تم تنفيذها فى القرية.

وتم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " فى يناير 2019 ، واستفاد من المرحلة الأولى 25 قرية بمحافظة المنيا وهي الشيخ مسعود ، كفر المغربى بالعدوة / أولاد الشيخ بمغاغة / جزيرة شيبة بأبو قرقاص / الشيخ عبادة بملوى / زعبرة بديرمواس ) وكذلك قرى (النصر 6 / بنى وركان / العقلية / التحرير / طنبدى / السلام / النجاح / عزبة الخليل إبراهيم / الهمة رقم 1 / الوفاء / جبل الطير / الأمل / الكمال / جريس / الشيخ شبيكة / أبو قلته / دلجا / نزلة محمود / أبو خلقه، بإجمالى تكلفة 590.4 مليون جنيه.

وأطلق رئيس الجمهورية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والذى استهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم ، أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنية، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.



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