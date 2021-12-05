قطع المياه عن مدينة تلا فى المنوفية لغسيل الشبكات.. غدا

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه غداً الإثنين الموافق 6-12-2021م عن مدينة تلا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.



وتهيب الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

كان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أكد فى وقت سابق إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، وتماشياً مع سياسة الدولة فى التوجه إلى التحول الرقمى نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة، ضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة تدريبية عن مواجهه المخاطر والازمات الناجمة عن التغيرات البيولوجية بمصادر مياه الشرب طبقا للطرق القياسية للتحاليل البيولوجية لمياه الشرب للتعرف على الطرق القياسية للتحاليل البيولوجية لمياه الشرب ودراسة التحاليل العملية والمعملية الخاصة برصد الطحالب والأوليات والطفيليات فى مياه نهر النيل وداخل محطات مياه الشرب.

وأضاف أنه تم تنفيذ دورة عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وانواع المحطات وطرق التنقية وأنواع المحابس والتعرف على اساليب الترشيح المختلفة وأيضا التعرف على أنواع المواسير واقطارها، وكذلك تنفيذ دورة عن الموازنة للتعرف على المحاسبة الإدارية ودورها فى التخطيط وعلاقة المحاسبة المالية بالمحاسبة الإدارية والتعرف على الموازنات ووظيفة التخطيط المالى والتعرف على الاعتبارات التى يجب مراعاتها قبل إعداد الموازنات التخطيطية.