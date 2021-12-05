فوائد أعواد البخور يساعد على الاسترخاء ويقضى على الجراثيم

فاطمة ياسر

عندما تحرق عود بخور، فإنه يملأ الهواء برائحة طيبة، لكن لا يعرف الكثير الفوائد الصحية لهذه العادة، فيمكن أن تساعد أعواد البخور في استرخاء حواسك، وتحسين صحتك الجسدية والعقلية.

العلاج بالروائح



وفقًا للبحث المنشور في موقع " healthsite"، تساعد الزيوت الأساسية الموجودة في أعواد البخور في إزالة انسداد الأنف وتعزيز الهواء من حولك لتكرار مزايا العلاج بالروائح، لذلك يتم استخدامه بشكل خاص في المراكز العلاجية.

تعتبر أعواد البخور أداة نموذجية للعلاج بالروائح، لآلاف السنين ، تُستخدم التقنية الشاملة للعلاج بالروائح لتعزيز الشفاء وتعزيز الرفاهية الروحية والجسدية والعقلية.

يخلق أجواء مريحة



تحتوي أعواد البخور على زيوت عطرية مستخرجة من النباتات والبذور واللحاء والجذور والفواكه، يمتص الاستنشاق المواد الكيميائية عبر نظام حاسة الشم ، والذي يوصل إشارات إلى الجهاز الحوفي للدماغ ، مما يؤثر على معالجة العاطفة والذاكرة.

يشيع استخدام البخور لأغراض اليوجا والتأمل وتنقية الهواء والأجواء المريحة، يتكون عود البخور من عناصر عطرية من النباتات مثل النباتات والأعشاب ولحاء الأشجار، وعند إضاءته ، يلف المكان عطر روحاني ترحيبي ونكهة عطرية لطيفة.

يقضي على الجراثيم



تتكون من مكونات طبيعية لها خصائص مضادة للجراثيم، وبالتالي ، فإن حرق البخور يساعد في الوقاية من الأمراض عن طريق تدمير الجراثيم وتعقيم البيئة

يقلل من الإجهاد



فكر في إشعال عصا بخور في المرة القادمة التي تشعر فيها بالتوتر، قد يساعد في تقليل التوتر والعقبات العقلية، أيض قد يساعد البخور أيضًا على تهدئة عقلك وتحسين مزاجك. تثير الزيوت العطرية حواسك وتهدئ أعصابك وتقلل من قلقك.

يحسن النوم



تعمل العطور القوية كمهدئات طبيعية، وتمنح جسمك شعورًا مهدئًا وتمكن جسمك من الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

ومع ذلك ، تجادل بعض الدراسات بأن استخدام البخور يمكن أن يزيد من تلوث الهواء الداخلي ويزيد من خطر الإصابة بمضاعفات في الجهاز التنفسي ، وقد يتسبب في حساسية الجلد وتهيج العين وله تأثير سلبي على صحة قلبك.