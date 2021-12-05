ضبط 16 طن أسماك مجهولة المصدر خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصه، مشددا على مكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وفى هذا السياق قامت إدارة الرقابه التموينيه بمديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع إداره تموين الدلنجات ومباحث التموين بتنفيذ حملة رقابية مكثفة على الأسواق .



و أسفرت تلك الحملة عن ضبط 16 طن أسماك مستورده مجمدة بإحدى الثلاجات بناحيه الدلنجات، حيث قام صاحب الثلاجه بالتلاعب بتاريخ الإنتاج والصلاحيه عن طريق نزع "الاستيكر" الملصق على العبوات ومنها كميات مجهوله المصدر وتم ضبط والتحفظ على تلك الكميات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة.











