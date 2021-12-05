شركة مياه القناة تعلن وضع خطة زمنية لرفع كفاءة العديد من المحطات بالمدن

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، على التدخل الفورى لرفع المياه الجوفية والسطحية من الشوارع بمنطقة قرية فناره التابعة لمركز ومدينة فايد، مؤكداً علي التشغيل الفعلي لمحطة الصرف الصحي الخاصة بالقرية قريباً، والبدء في توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت،فى بيان له اليوم،إن مهندسي وفنيي وعمال الشركة انتقلوا بشكل فورى حينما تلقينا بلاغا عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة المجاورة لمركز الإسعاف بالقنطرة شرق، وتبين وجود جذور أشجار داخل خط المياه 6 بوصة وتم تسليكه وإعادة ضخ المياه للمواطنين بشكل طبيعي، وذلك تحت أشرف محمد ممدوح رئيس شبكات مياه القنطرة شرق.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إن غرفة عمليات الشركة تلقت أيضا بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم الانتهاء من إصلاح كسر في خط مياه 4 بوصة بمنطقة قرية أبوسلطان، وإصلاح كسر في خط مياه 4 بوصة أيضا بعزبة العوايضه بقرية الشروق، وتم إصلاح كسر في خط مياه 4 بوصة خلف مسجد النصر بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر 4 بوصة في منطقة الهواشمة وتغير جوبلت بالمسامير، وإصلاح خط 4 بوصة بمنطقة قرية سرابيوم.

كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 300 مم أمام محكمة الأسرة بالقنطرة شرق، وإصلاح خط مياه 8 بوصة بمنطقة شارع العريش الجديدة بالقنطرة شرق، مضيفا أنه تابع لحظة بلحظة عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، وذلك للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت،إن الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة تقدم جهودا كبيرة من أجل تحسين جودة الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها بإقليم القناة، ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري لمجلس إدارة الشركة، وبحضور سكرتيرى عموم محافظات،" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك خطة زمنية لرفع كفاءة العديد من المحطات على مستوى محافظات القناة، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه النورس ببورسعيد، وشبكات مياه جنيفه، وكبريت بالسويس، وشبكات الصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية، وغيرها من مشروعات الإحلال والتجديد بمحافظات القناة الثلاثة.