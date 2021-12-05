رئيس جامعة بنى سويف يستقبل رئيس اتحاد الطلاب ونائبه.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، الطالب خالد السيد محمد أمين بالفرقة الرابعة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وأول رئيس لاتحاد طلاب من ذوى الهمم، ونائبه الطالب عبدالرحمن محمد عبده الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، وذلك بحضور الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لطلاب من أجل مصر.

وخلال اللقاء أكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيرا بملف ذوى الهمم وتعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لهم والقضاء على كافة الصعوبات التي تعوق اندماجهم في المجتمع، مشيراُ إلى أن أبناء الجامعة من ذوي الهمم يستحقون الكثير من الرعاية والاهتمام و أن يكون لهم حضور مؤثر وفعال في كافة الأنشطة الجامعية والمجتمعية، موجهاً التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والذي خصصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لرئيس الاتحاد ونائبه، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كافة التسهيلات للاتحادات الطلاب على مستوى الكليات، وتحقيق التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشكل دائم ومستمر، مؤكداً على أهمية دور الاتحادات الطلابية في تمثيل الطلاب والتعبير عنهم وعن احتياجاتهم، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية.

ووجه الدكتور منصور حسن بضرورة تنظيم دورات تدريبية متخصصة لرؤساء الاتحادات للتدريب على مهارات القيادة ومهارات التواصل مع الطلاب، وطالبهم بالوقوف على كافة المشكلات المتعلقة بزملائهم الطلاب والعمل على حلها من خلال الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجههم.

وكلف رئيس الاتحاد بعقد اجتماع شهري مع الطلاب لمناقشة كافة المستجدات والتحديات المتعلقة بهم، ثم الخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس رؤساء الاتحاد الذي يعقد أيضا بشكل شهري، والخروج من تلك المناقشات بمطالب يتم رفعها إلى مجلس الجامعة لاتخاذ اللازم.

من جانبه، عبر الطالب خالد السيد عن سعادته باستقبال وترحيب الدكتور منصور حسن واهتمامه بملف ذوي الهمم منذ توليه رئاسة الجامعة، مثمناً حرصه على الدائم على دعم الاتحادات الطلابية والعمل على إيجاد حلول سريعة لكافة المشكلات التي تواجههم.