رئيس جامعة الفيوم يستقبل المحافظ ..اعرف التفاصيل .. صور

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، المستشار الإعلامى لمحافظة الفيوم، ومعاون المحافظ، لتقديم التهنئة بصدور القرار رقم (572) للعام 2021 للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لجامعة الفيوم.

وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة.

قدَّم الدكتور أحمد الأنصاري، التهنئة للدكتور ياسر مجدى حتاته، على ثقة القيادة السياسية بتعيينه رئيسًا لجامعة الفيوم، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون العلمى والثقافى والتقنى بين أجهزة المحافظة المختلفة، وعلماء وخبراء وأساتذة جامعة الفيوم، للنهوض بكافة نواحى الحياة بالمحافظة.

وفى مستهل كلمته قدَّم ياسر حتاته، الشكر، للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، على تهنئته، مشيرًا إلى تعدد مجالات التعاون بين أساتذة الجامعة وطلابها، وأجهزة المحافظة المختلفة، فى المجالات العلمية، والاستشارات الهندسية، وتقديم الخدمة الطبية عالية الجودة لأبناء المحافظة، والإسهام فى مشروع محو الأمية، وتدريب أئمة ووعاظ مديرية الأوقاف، وعدد كبير من المشروعات البحثية والخدمية المشتركة، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لكافة قطاعات الجامعة، من أجل إحداث التطور والنهضة المنشودة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.



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