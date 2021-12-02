السيرة الذاتية للدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتور ياسر مجدي أنور حتاتة رئيسا لجامعة الفيوم.

والدكتور ياسر حتاتة حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1989 من جامعة القاهرة، وحصل على درجة ماجستير الجراحة العامة عام 1994 من جامعة القاهرة ودرجة دكتوراه الجراحة العامة بكلية الطب جامعة معادلة شهادة زمالة كلية الجراحين الملكية بأدنبرة بدرجة الدكتوراه من المجلس الأعلى للجامعات عام 2003، ويشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة الفيوم منذ عام 2019، وأستاذ الجراحة بالجامعة ذاتها منذ عام 2015، واستشاري جراحة الكبد والقنوات المرارية وعضو فريق زراعة الكبد في "مستشفيات دار الفؤاد".

تدرج الدكتور ياسر حتاتة في الترقيات العلمية بكلية الطب بجامعة الفيوم؛ حيث بدأ مشواره معيدا عام 1994، ثم مدرسا مساعدا بين عامي 2000 و2003، ثم مدرسا بين عامي 2003 و2010، ثم أستاذا مساعدا بين عامي 2010 و 2015، ثم ترقيته كأستاذ عام 2015، ومن الاهتمامات البحثية لسيادته جراحات المناظير وجراحات الجهاز الهضمي وجراحات زراعة الكبد.

ويتقدم الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم السابق ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن النواب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بالجامعة بخالص التهاني والتبريكات لتعيين الدكتور ياسر حتاتة رئيسا لجامعة الفيوم، داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاه لرفعة شأن الجامعة وأن يكلل مجهوداته بالنجاح.