اليوم السابع
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حياة كريمة.. محافظ بنى سويف يتفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف ناصر

الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:19 م
حياة كريمة.. محافظ بنى سويف يتفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف ناصر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، سير العمل فى مشروعات "حياة كريمة" ضمن المشروع القومى لتطوير القرى بمركز ناصر،وذلك ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.

تفقد المحافظ سير العمل فى مشروع إنشاء وحدة إسعاف ناصر المقامة على مساحة 300 متر تقريبا وبتكلفة 2.7 مليون جنيها ،والتى يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان،وستضم 2 سيارة "نموذج كبير"لدعم الخدمة الصحية فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين فى حالات الطوارئ، والتى ستدفع خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية،وتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الزيارة : الدكتور أحمد صادق مدير مرفق إسعاف بنى سويف ، على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

 


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مدينه ناصر

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