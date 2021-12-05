اليوم السابع
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الأحد، 05 ديسمبر 2021 07:26 ص
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إنشاء مجمع خدمى وزراعى بصفط راشين ضمن مبادرة حياة كريمة ببنى سويف

الأحد، 05 ديسمبر 2021 07:00 ص
إنشاء مجمع خدمى وزراعى بصفط راشين ضمن مبادرة حياة كريمة ببنى سويف محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، على استمرار العمل في مشروع المجمع الخدمي بصفط راشين، ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري ، وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد،وحدة للتضامن،مكتب تموين) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات الجاري إنشارها بقرى (جزيرة ببا، قمبش، طنسا ، هلية ،سدس الأمراء).

وأضاف مدحت صلاح لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم استمرار العمل فى أعمال إنشاء المجمع الزراعي بصفط راشين والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى،وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بمجلس قروي صفط وتوابعه،حيث تتواصل الأعمال بالمجمع الذي يشرف على إنشاؤه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ضمن 6 مجمعات يجري إنشاؤها بقرى (سدس، قمبش، هلية، جزيرة ببا، طنسا بني مالو) .


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