تسليم مستشفى مغاغة للبدء فى الأعمال ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

المنيا -حسن عبد الغفار

مشروعات قومية عملاقة تجرى على أرض محافظة المنيا ، ضمن مبادرة الرئيس السيسى بتطوير الريف المصرى ،حياة كريمة وكذلك الاهتمام بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى أحدثت كفرة كبيرة فى المستشفيات بالمحافظة ، وكانت البداية من مستشفى سمالوط النموذجي ، وبعدها ملوى النموذجى وديرمواس وبنى مزار التى يجرى العمل بها إلى مستشفى مغاغة النموذجى والتى تم تسليم الأرض استعدادا للبدء فى العمل .

وقال المهندس محمد سيد ليلة رئيس الوحدة المحلية بمغاغة أن المستشفى تقع على مساحة 5 أفدنة ، وتتبع ولايتها الزراعة وتقع المستشفى على طريق مصر ، أسوان الزراعى بجوار الإدارة الزراعية. ولفت رئيس المدينة أنه تم تسليم المستشفى المركزى بحضور خالد عباس منسق حياه كريمه بالمركز والمهندس سمير مدير الإدارة الزراعية ومندوبي الصحة والتعمير وذلك تمهيدا لتسليمها للمقاول للبدء في التنفيذ .

وأشار أن ذلك ياتى فى ضوء مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمنظومة التأمين الصحي الشامل بصعيد مصر ، والذى كان نصيب المنيا منها تطوير عدد من المستشفيات حتى الآن مستشفى سمالوط وملوى وديرمواس وبنى مزار وتأتى مستشفى مغاغة لاستكمال منظومة تطوير المستشفيات لخدمة آلاف المواطنين من أبناء المركز .

يذكر أن محافظة المنيا تشهد خلال مبادرة حياة كريمة تطوير البنية التحتية ل192 قرية بالإضافة إلى 757 تابع لها فى 5 مراكز وهى ملوى وديرمواس وابوقرقاص ومغاغة والعدوة بتكلفة تقدر بحوالى 23 مليار جنية ، لخدمة ما يقرب من 3 مليون مواطن بالمحافظة