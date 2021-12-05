بالأسماء.. تعرف على المعاهد الأزهرية الفائزة بمسابقة أوائل الإعدادية فتيات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أقيمت فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية للفتيات بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأحمد عبادي الوكيل الثقافي بالمنطقة، وأسفرت المسابقة عن فوز معهد فتيات إسنا الإعدادى بالمركز الأول، ومعهد فتيات الدير بالمركز الثانى، ومعهد فتيات الطود الإعدادى بالمركز الثاني مكرر، ومعهد فتيات المحاميد الإعدادى بالمركز الثالث.

وأقيمت فعاليات المسابقة بإشراف رعاية الطلاب بقيادة عبد الجليل محمد مدير إدارة رعاية الطلاب، والموجه الأول والعام للتربية الإجتماعية، ومسئولي النشاط كل من طه سعيد ورجاء محمد عبدالهادي وشيرين محمد، حيث تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، والعمل فى فريق واحد للوصول إلى الهدف مع خلق نوع من التنافس الفكرى والإبداعى بين الطلاب، وخاصة فى ظل ما يشهده الأزهر الشريف من تطور ملموس على كافة المستويات.

وفى نفس السياق أقيمت فعاليات تصفيات مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية للبنين، حيث أسفرت النتائج عن فوز فريق معهد الدير بالمركز الأول؛ وحل معهد أصفون في المركز الثاني؛ وجاء معهد الحاجة فاطمة في المركز الثالث.

وقالت منطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، إنه من المقرر أن يصعد الفريق الفائز بالمركز الأول إلى التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب المعاهد الأزهرية لتمثيل منطقة الأقصر الأزهرية، والتي سوف ينظمها قطاع المعاهد بالقاهرة، وجدير بالذكر، أن المسابقة نُفذت بقاعة إدارة رعاية الطلاب بالأقصر وشارك في تحكيمها عددا من الموجهين الأكفاء الذين انتدبتهم المنطقة لأعمال وضع الامتحانات وتصحيح الإجابات وتقييم الطلاب وبإشراف وتنسيق طه سعيد ورجاء عبدالهادي وشيرين محمد مسئولي النشاط برعاية الطلاب.



المعاهد الأزهرية الفائزة بمسابقة أوائل طلاب الإعدادية للفتيات بالأقصر



فعاليات مسابقة أوائل طلاب الإعدادية للفتيات بالأقصر