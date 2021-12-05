اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 ديسمبر 2021 08:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بالأسماء.. تعرف على المعاهد الأزهرية الفائزة بمسابقة أوائل الإعدادية فتيات بالأقصر

الأحد، 05 ديسمبر 2021 07:57 م
بالأسماء.. تعرف على المعاهد الأزهرية الفائزة بمسابقة أوائل الإعدادية فتيات بالأقصر المعاهد الأزهرية الفائزة بمسابقة أوائل طلاب الإعدادية للفتيات بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقيمت فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية للفتيات بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأحمد عبادي الوكيل الثقافي بالمنطقة، وأسفرت المسابقة عن فوز معهد فتيات إسنا الإعدادى بالمركز الأول، ومعهد فتيات الدير بالمركز الثانى، ومعهد فتيات الطود الإعدادى بالمركز الثاني مكرر، ومعهد فتيات المحاميد الإعدادى بالمركز الثالث.

وأقيمت فعاليات المسابقة بإشراف رعاية الطلاب بقيادة عبد الجليل محمد مدير إدارة رعاية الطلاب، والموجه الأول والعام للتربية الإجتماعية، ومسئولي النشاط كل من طه سعيد ورجاء محمد عبدالهادي وشيرين محمد، حيث تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، والعمل فى فريق واحد للوصول إلى الهدف مع خلق نوع من التنافس الفكرى والإبداعى بين الطلاب، وخاصة فى ظل ما يشهده الأزهر الشريف من تطور ملموس على كافة المستويات.

وفى نفس السياق أقيمت فعاليات تصفيات مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية للبنين، حيث أسفرت النتائج عن فوز فريق معهد الدير بالمركز الأول؛ وحل معهد أصفون في المركز الثاني؛ وجاء  معهد الحاجة فاطمة في المركز الثالث.

وقالت منطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، إنه من المقرر أن يصعد الفريق الفائز بالمركز الأول إلى التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب المعاهد الأزهرية لتمثيل منطقة الأقصر الأزهرية، والتي سوف ينظمها قطاع المعاهد بالقاهرة، وجدير بالذكر، أن المسابقة نُفذت بقاعة إدارة رعاية الطلاب بالأقصر وشارك في تحكيمها عددا من الموجهين الأكفاء الذين انتدبتهم المنطقة لأعمال وضع الامتحانات وتصحيح الإجابات وتقييم الطلاب وبإشراف وتنسيق طه سعيد ورجاء عبدالهادي وشيرين محمد مسئولي النشاط برعاية الطلاب.

المعاهد الأزهرية الفائزة بمسابقة أوائل طلاب الإعدادية للفتيات بالأقصر
المعاهد الأزهرية الفائزة بمسابقة أوائل طلاب الإعدادية للفتيات بالأقصر

 

فعاليات مسابقة أوائل طلاب الإعدادية للفتيات بالأقصر
فعاليات مسابقة أوائل طلاب الإعدادية للفتيات بالأقصر

 

مسابقة أوائل طلاب الإعدادية للفتيات بالأقصر
مسابقة أوائل طلاب الإعدادية للفتيات بالأقصر

الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

اخبار اليوم

مسابقة اوائل طلاب الاعدادية

اخبار الاقصر

معاهد ازهرية بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مبادرة شبابية تنظم قافلة طبية مجانية فى قرية الزناقطة بالأقصر

الأحد، 05 ديسمبر 2021 06:00 م

طفل يتبرع بمصروفه كصدقة جارية على روح جده لصالح مرضى سرطان الأطفال‎‎ بالأقصر

الأحد، 05 ديسمبر 2021 03:11 م

يوتيوب يطلق برنامج مكافآت لمنشئى الفيديوهات القصيرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأحد، 05 ديسمبر 2021 03:00 م

صورة اليوم.. السفير الكندى وممثلة صندوق الأمم المتحدة يلعبان العصا فى الأقصر

الأحد، 05 ديسمبر 2021 02:45 م

سكرتير مساعد الأقصر تشارك باحتفالية يوم التحدي لتوزيع ألعاب على 250 طفلا.. صور

الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:29 م

نائب محافظ الأقصر يستقبل سفير كندا لمتابعة مشروعات التعاون بين الجانبين.. صور

الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:27 م

فرق معاهد الدير وأصفون الأزهرية يحصدون أوائل طلاب الإعدادية بالأقصر الأزهرية

الأحد، 05 ديسمبر 2021 10:54 ص

طلبة الأقصر الأزهرية يشاركون بالتصفيات النهائية لمسابقات حفظ القرآن

الأحد، 05 ديسمبر 2021 10:53 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة