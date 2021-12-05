انطلاق فعاليات مؤتمر الدراسات العليا الثالث للصيدلة بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أنه تحت عنوان "آفاق جديدة فى مجال البحث الصيدلى"، انطلقت اليوم الأحد، الموافق 5 ديسمبر، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للدراسات العليا بكلية الصيدلة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن فاعليات المؤتمر تمت لأول مرة بالمدرجات الجديدة للكلية والتى افتتحت هذا العام ليستوعب المدرج الواحد 250 طالب وطالبة، هذا وتمنى زكى للمؤتمر الوصول إلى نتائج علمية مفيده للمجتمع وقابلة للتطبيق على أرض الواقع .



يأتى المؤتمر الثالث للدراسات العليا بكلية الصيدلة برعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذى الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد الكلية وإشراف الدكتور أمانى كمال وكيل الدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر والدكتور بيير حنا منسق المؤتمر ، وبحضور الدكتور صفوت عبد المقصود عميد معهد التقنية الحيوية وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية والدكتور غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب و أعضاء هيئة التدريس بالكلية .



وبالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة لآيات القرآن الكريم بدأت فاعليات المؤتمر لتفتتح الدكتورة ماجدة هجرس الجلسة بكلمتها التى أعربت خلالها عن سعادتها البالغة بالتميز الواضح لكلية الصيدلة ، مقدمه التهنئة لإدارة الكلية على إفتتاح المبنى الجديد مشيره إلى أن الكلية شهدت توسع كبير فى برامجها المهنية هذا العام مطالبه الكلية بأن يكون لها الريادة بأستحداث البرامج البينية، فالكلية تمتلك عدد كبير من الباحثين المبعوثين للخارج ولديها تواجد متميز بالتصنيفات الدولية والنشر الدولى وعلماء من أفضل اساتذة العالم فى مجالاتهم، مما يؤهلها ليكون لها الريادة فلديها المؤشرات التى تساعدها على إنجاز دورها تجاه احتياجات الدولة والمجتمع والمرضى .



هذا وأكدت هجرس أن المؤتمر يسير على خطى ثابته من عام إلى عام مما يؤهله للتوجه من المحلية إلى الدولية، مطالبه الباحثين بالحصول على براءات الاختراع ومن ثم حقوق الملكية لمدة 20 عام والتواصل مع الشركات لضمان تطبيق تلك الأبحاث، التى تمتاز بالأصالة والحداثه موضحه إلى كلية تعمل بروح الفريق الواحد فى ظل إدارة واعية قادرة على تحقيق أهدافها بكل سهوله .



وأكملت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد الكلية مشيره إلى أن كلية الصيدلة تسعى دائما لتحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية، لربط البحث العلمي بالصناعة والتطبيق واحتياجات المجتمع المختلفة فى مجال الدعاية الصحية والقطاع الطبى ، و ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة، والخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 مؤكدة أن الكلية قامت بتطبيق برامج دراسية جديدة، حيث تم تغير اللائحة والعمل بنظام الساعات المعتمده، كما طبقت عدد من البرامج الدراسات العليا المميز مشيرا إلى أن القائمين على المؤتمر بذلوا أقصى جهد لتشجيع الدارسين على المشاركة فى المؤتمرات لاكتسابهم مهارات علمية وبحثية.



ومن جانبها أوضحت الدكتور أمانى كمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يشهد محاضرات متميزة لنخبة مختاره من الأساتذة ثم عروض للبوسترات المقدمة من الباحثين ، مشيره إلى أن جوائز المؤتمر تشمل جائزة أفضل رسالة علمية لعام 2021 ،أفضل بحث تطبيقى منشور فى مجله دولية ،وجائزة أفصل ملصق ، بمشاركة 150 بحث من طلاب جامعات قناة السويس، المنصورة ،طنطا ،الدلتا،حورس ،سيناء،المصرية الروسية ،مصر الدولية .



واُختتمت الجلسة الافتتاحية بتقديم درع الكلية ، للدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تقديرا من إدارة الكلية، لدورها الفعال فى إثراء المجالات العلمية والبحثيه بها .







إنطلاق فاعليات مؤتمر الدراسات العليا الثالث للصيدلة بجامعة قناة السويس



إنطلاق فاعليات مؤتمر الدراسات العليا للصيدلة بجامعة قناة السويس



جانب من الحدث



جانب من إنطلاق فاعليات مؤتمر الدراسات العليا الثالث للصيدلة بجامعة قناة السويس



جانب من إنطلاق فاعليات مؤتمر الدراسات العليا للصيدلة بجامعة قناة السويس



فاعليات مؤتمر الدراسات العليا الثالث للصيدلة بجامعة قناة السويس



