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انطلاق فاعليات المؤتمر الثامن لشباب الباحثين لكلية التمريض بجامعة طنطا

الأحد، 05 ديسمبر 2021 05:02 م
انطلاق فاعليات المؤتمر الثامن لشباب الباحثين لكلية التمريض بجامعة طنطا المؤتمر الثامن
الغربية محمد طارق

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نظمت كلية التمريض بجامعة طنطا المؤتمر العلمى الثامن لشباب الباحثين بعنوان "الحياة الآمنة وتعزيز الصحة لدى الأطفال والشباب وكبار السن" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة عفاف عبد العزيز بصل عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر.

أكد الدكتور كمال عكاشة فى كلمته بالمؤتمر أن قطاع الدراسات العليا بالجامعة، استطاع تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال النشر الدولى خلال عام 2021 وفقًا لقاعدة البيانات الدولية "SCOPUS".

أضاف نائب رئيس الجامعة، أن هناك أولوية لتطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للارتقاء بمستوى جودة البحث العلمى، ودعم وتحفيز طاقات الباحثين، ونشر إنتاجهم العلمى فى كبرى المجلات الدولية والمصنفة فى قواعد البيانات العالمية ودعم منظومة البحث العلمى لإثراء منظومة البحث العلمى ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبها أشارت الدكتورة عفاف بصل إلى أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة، لاستضافته كوكبة من العلماء المتخصصين فى مجال التمريض بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية والإرتقاء بصحة الإنسان والمجتمع .

وقدمت عميد التمريض الشكر لرؤساء لجان المؤتمر والقائمين علية متمنية للمؤتمر النجاح والوصول لتوصيات هامة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

 

 

 


جامعة طنطا

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