قافلة طبية من جامعة طنطا تصل محافظة الوادى الجديد استجابة لطلب الأهالى.. صور

الغربية: محمد طارق

أعلن رئيس جامعة طنطا عن وصول قافلة طبية كبرى من الجامعة إلى محافظة الوادى الجديد للمرة الثانية استجابة لطلبات الأهالى بعد أن شهدت القافلة الأولى في مركز الخارجة فى نوفمبر الماضى إقبال كبير من ابناء قريتى بولاق والمنيرة، ونجحت فى تقديم خدماتها الطبية لـ 2032 حالة وإجراء 49 عملية جراحية بالمجان لأبناء الوادى الجديد.

أكد رئيس الجامعة أن هناك أولوية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أن القافلة تم إطلاقها بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، موضحًا أن قوافل الجامعة تجوب القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، كما وصلت إلى المحافظات الحدودية فى حلايب وشلاتين وأبو رمادة ومحافظة مرسى مطروح.

كما أعلن رئيس الجامعة أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لتعزيز سبل التعاون بين الجامعة ومحافظة الوادى الجديد في القطاع الطبى، وأشاد رئيس الجامعة بحفاوة استقبال اللواء الزملوط لأعضاء القافلة.

أضاف رئيس الجامعة أن هناك خطة متكاملة لتنفيذ سلسلة من قوافل الجامعة الطبية وتوجيهها إلى القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، مشيرًا إلى أن قوافل الجامعة قد وصلت إلى المحافظات الحدودية فى حلايب وشلاتين وأبو رمادة ومحافظة مرسى مطروح.

وكان رئيس الجامعة قد استقبل أعضاء القافلة قبل سفرهم بحضور الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووجه بتقديم الرعاية الطبية للمرضى على أعلى مستوى وصرف العلاج اللازم للحالات.



جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)