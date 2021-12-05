اليوم السابع
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انطلاق بطولة الدراجات للجامعات بجامعة قناة السويس اليوم

الأحد، 05 ديسمبر 2021 02:06 ص
انطلاق بطولة الدراجات للجامعات بجامعة قناة السويس اليوم الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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ينظم الاتحاد الرياضى المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس اليوم الأحد، بطولة الدراجات للجامعات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الاتحادات النوعية والدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد المصرى للجامعات بطولة الدراجات للجامعات.

تقام البطولة بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام الجيوشى، سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وبإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة وعبد الله عامر، مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

وكان قد عقد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماع للتنسيق والتحضير استعدادًا لمشاركة الجامعة في بطولة سباق الدراجات (طريق) الشهيد الرفاعي 49 للعام الجامعي 2021-2022 على مستوى الجامعات المصرية.


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