اليوم السابع
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بمقدم 10 آلاف جنيه ..

اليوم القرعة العلنية لتخصيص أراضى المقابر للمسلمين بمدينة سوهاج الجديدة

الأحد، 05 ديسمبر 2021 02:00 ص
اليوم القرعة العلنية لتخصيص أراضى المقابر للمسلمين بمدينة سوهاج الجديدة
سوهاج محمود مقبول

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حدد جهاز مدينة سوهاج الجديدة اليوم الأحد  5 ديسمبر الجارى موعدا لإجراء القرعة العلينة اليدوية لتخصيص قطع أراضى المقابر للمتقدمين لحجز 905 قطع أراضى مقابر للمسلمين بنظام اللحد، بمساحة 40 مترا مربعا، وذلك بمقر جهاز المدينة بالكوامل.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه على المتقدمين للحجز الحضور من الساعة الثامنة والنصف صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، مؤكدًا أنه سيتم غلق الأبواب فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا للبدء فى إجراء القرعة العلنية، وأنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد، كما سيتم إستبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول فى هذه القرعة.

يذكر أن شروط التقدم لحجز المقابر جاءت انه يشترط أن يكون المتقدم لحجز المقبرة شخصاً طبيعيا (مصري الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)و يشترط أن يكون المتقدم لحجز المقبرة من قاطني المدينة وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج  - الزوجة الأولاد القصر) طبقا للوارد بكراسة الشروط ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة وسيتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه «دفعة حجز»، وذلك مع استمارة الحجز وقت التقديم وسداد باقي القيمة قبل الاستلام وسداد مبلغ 5 آلاف جنيه كوديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة وسداد 1% مصاريف إدارية +0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.


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