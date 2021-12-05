الكشف الطبي على 1641 مريضا بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية القافلة الطبية العلاجية المجانية الشاملة بقرية الماي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية والتي استمرت لمدة يومين 3-4/12/2021 ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع عيادت القافلة الطبية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالأطقم الطبية، وذلك بحضور فريق إشراف القوافل العلاجية بالمنوفية ومدير إدارة شبين الكوم الدكتورة جيهان الشاذلى، يأتى هذا في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخصوصا بالأماكن النائية وخطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.



ومن جانبها أعلنت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجيه بالمنوفية الى أن القافلة العلاجيه، إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي الباطنة والجراحة والاطفال والنساء والتوليد والجلدية وتنظيم الاسرة والانف والاذن والحنجرة والباطنة والجراحة حيث قامت القافله خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1641مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم كما تم اجراء الفحوصات المعملية 162 مريض والكشف المبكر لامراض السكر والضغط 23مريض وعمل أشعة 16حاله، وتحويل 18 حالات تحتاج الى اجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعيه صحية و تثقيفيه لاهالي القرية لتوعيتهم بالاجراءات الاحترازيه بالمدارس والتطعيمات الخاصة بالأطفال الرضع ، و التغذية السليمه وترشيد المياه و تنظيم الاسرة وختان الإناث وكورونا وإرتفاع ضغط الدم .