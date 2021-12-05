اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكى يتفاجأ بنمو ضرس فى أنفه.. وأطباء: بسبب مرض نادر.. صور

الأحد، 05 ديسمبر 2021 09:21 ص
أمريكى يتفاجأ بنمو ضرس فى أنفه.. وأطباء: بسبب مرض نادر.. صور نمو ضرس داخل الأنف
وكالات

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أشار أطباء في نيويورك إلى أن مريضًا يبلغ من العمر 38 عامًا جاء إلى عيادتهم بشكوى من احتقان الأنف المستمر.

وحسب موقع سبوتنيك، كان الرجل قلقًا من انسداد فتحة أنفه اليمنى باستمرار، ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحص المريض أنه قد نما سنًا إضافيًا في أنفه.

الضرس
 

وكشف الفحص عن حاجز منحني متشكل من "كتلة بيضاء صلبة" في فتحة الأنف، وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

وفقًا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية يحدث في حوالي 0.1% من السكان.

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم. وخلص الأطباء إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر من العملية، اختفت أعراض احتقان الأنف لدى المريض".

ضرس داخل الانف
 

 


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