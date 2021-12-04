اليوم السابع
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3 أطعمة مهمة لمرضى التهاب المعدة.. أبرزها الزنجبيل

السبت، 04 ديسمبر 2021 02:00 ص
3 أطعمة مهمة لمرضى التهاب المعدة.. أبرزها الزنجبيل التهاب المعدة
فاطمة ياسر

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إذا شعرت بألم شديد في المعدة، صاحبه عدم القدرة علي تناول الطعام، وأيضًا الرغبة في القيء والغثيان، قد يكون هذا علامة علي الإصابة بالتهاب في المعدة، ويجب الاهتمام بنوعية الطعام المتناول للحفاظ علي صحتك والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" الطبي العديد من الأطعمة المهمة والمفيدة للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالتهاب المعدة، ومنها:

-مرقة الدجاج أو اللحوم

تحتوي علي مادة الجلوتامين التي تساعد في علاج الالتهابات، وتعمل علي تهدئة المعدة، وتساهم بشكل كبير في تقليل الشعور والإصابة بالأعراض السابق ذكرها.  

-الزبادي

يحتوي الزبادي علي مادة البروبيوتيك التي تساعد في التخلص من البكتريا الموجودة بالجهاز الهضمي وتعرضه للإصابة والشعور بألم شديد في المعدة، ولذا أحرص بشكل دائم علي تناوله للحصول علي فوائده.

-الزنجبيل

يساعد تناول الزنجبيل علي تقليل الشعور من الأعراض السابق ذكرها، كألم شديد في المعدة، وأيضًا الإصابة والشعور بانتفاخ والرغبة في القيء، ولذا عليك تناوله كمشروب وأيضا إضافته في الطعام.

 


التهاب المعدة

اطعمة لعلاج التهاب المعدة

اطعمة مهمة لمرضي التهاب المعدة

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