مطار مرسي علم الدولى يستقبل اليوم 24 رحلة طيران دولية تقل 3 آلاف سائح

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت، 24 رحلة طيران دولية ضمن 72 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الاسبوع الجاري بداية من اليوم السبت، وسط تشديد في الاجراءات الاحترازية المتبعة ، 3 رحلات محلية تابعة لشركة مصر للطيران، ويشهد المطار خلال الاسبوع ارتفاع معدلات الوصول من الدول الاوربية واوكرانيا .

وكشفت جداول الرحلات الاسبوعية ان من المقرر وصول خلال الاسبوع رحلة هولندية و6 رحلات من ايطاليا و15 رحلة من المانيا و5 من التشيك و13 رحلة من بولندا، ارتفاع كبير في معدلات وصول الرحلات الاوكرانية والمقرر أن تصل منها 23 رحلة اسبوعية لمطار مرسي علم .

كما يستقبل المطار وصول 3 رحلات من سويسرا ورحلتين من ملادوفا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، حيث تشهد الحركة السياحية في مرسي علم حالة من الانتعاشه.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، امس الجمعة، 9 رحلات طيران مختلفة بينها 5 رحلات من المطارات الأوكرانية، و4 رحلات من ألمانيا، ضمن 78 رحلة طيران دولية وداخلية وصلت للمطار خلال الاسبوع الماضى.