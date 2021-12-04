مطار الغردقة الدولى يستقبل 24 رحلة طيران روسية تقل 3 آلاف سائح روسي

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 24 رحلة طيران روسية، قادمة من المطارات الروسية المختلفة، تقل علي متنها قرابة 3 آلاف سائح روسى الجنسية، حيث يتم اتباع الإجراءات الاحترازية بدقة معهم فور وصولهم أرض مهبط المطار.

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي، علي مدار ساعات اليوم السبت، 133 رحلة طيران دولية مختلفة من عدة دول بينها روسيا واكرانيا وبيلا روسيا، وعدد من الدول الاخري المختلفة .

كما يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت، 24 رحلة طيران دولية ضمن 72 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الاسبوع الجاري بداية من اليوم السبت، وسط تشديد في الاجراءات الاحترازية المتبعة ، 3 رحلات محلية تابعة لشركة مصر للطيران، ويشهد المطار خلال الاسبوع ارتفاع معدلات الوصول من الدول الاوربية واوكرانيا .